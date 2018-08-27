Московским пенсионерам сохранят региональные надбавки и после запуска так называемой пенсионной реформы
Их будут выплачивать, как и сейчас — в 55 лет женщинам и в 60 – мужчинам.
Власти планируют объявить об этом после выборов мэра 9 сентября, — пишет газета Ведомости со ссылкой на несколько анонимных источников. Официально эта информация пока не подтверждена.
Средний размер доплаты к пенсии в Москве более 5,5 тысяч рублей.
Комментарии6
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yralez 27 августа 2018 | 14:34
Разделяй и грабь.
luger_max_otto 27 августа 2018 | 14:37
Кто бы сомневался. Не будет финансирования Москвы- не будет и Путина, причем очень быстро.
orein51 27 августа 2018 | 14:37
"Почему Воронеж не благожелатен к Москве?" [риторич.]
seryj_wolk 27 августа 2018 | 14:40
А вот в немецком Берлине пенсия отвечает таким же критериям, как и в любой деревне. И народ живет лучше, не в пример рфикам.
askol2016 27 августа 2018 | 14:44
Московские предпенсионеры! Голосуйте за Собянина - представителя партии жуликов, воров и кокаинщиков!
ura_123 27 августа 2018 | 14:46
А как быть с остальными россиянами? Типа как в маскве зарплаты выше,цены на продукты ниже,пенсионерам доплаты...
Так может и хватит лилипутиным Москвы и Подмосковья,пусть остальные регионы получат право на самоопределение. Как там любили говаривать в зомбоящике-ЗА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЮ? А то как сепаратистам юго-востока Украины как бы можно,а остальные типа как "второго сорта" )))