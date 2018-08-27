Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, — заявил президент Путин
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, — заявил президент Путин на встрече с шахтерами в Кемеровской области. Программа действует до конца текущего года. Общий бюджет за четыре года превысил полтриллиона рублей.
Комментарии5
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kindman_a 27 августа 2018 | 14:34
А чё это шахтеры про аварийное жилье заговорили?
Они разве, как их западные коллеги, не живут давно в отдельных благоустроенных домах?
neon001 27 августа 2018 | 14:37
а дворец, которому года 2-3 уже считается аварийным?
olegleon 27 августа 2018 | 14:37
"Общий бюджет за четыре года превысил полтриллиона рублей. "
т.е. за 4 года во всей России Путин потратил денег столько же на жильё для россиян, сколько за 2 года на увеличение пенсий тратит для пенсионеров?!
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 14:39
"Программа расселения аварийного жилья в России" по-кремлёвски, это когда шахтёры Кемерово меняются своим аварийным жильём с шахтёрами Ростова, а "Общий бюджет" в "полтриллиона рублей" плавно и незаметно перетекает из бюджета в пользу ИгрьИваныча или другого соратника Владимира Владимровича.
На благо их Великой Родины, то есть.
platonnekafrin 27 августа 2018 | 14:46
Уже совсем скоро и последним участникам ВОВ улучшат жилищные условия.