Сегодня в Нью-Йорке открывается заключительный турнир Большого Шлема в сезоне – открытый чемпионат США по теннису

В теннисном мире безвременье, причем это касается и мужской и женской его половин. У дам никак не могут себя найти вернувшиеся после вынужденного отпуска Серена Уильямс и Мария Шарапова. Маша выиграла один турнир WTA, но не своего масштаба. Серена была близка к триумфу на Уимблдоне, но в финале неожиданно легко сдалась совсем не юной немке Анжелике Кербер. В этом году все три турнира Большого шлема выиграли разные теннисистки – Кербер, Каролин Возняцки из Дании и румынка Симона Халеп, а в прошлом году были еще Слоан Стивенс и Гарбинье Мугуруса. Первая ракетка мира меняется чуть ли не каждую неделю и даже на горизонте пока не видно, кто может, как говорят в боксе «собрать пояса». У мужчин на полкорпуса впереди остальных Рафаэль Надаль, но он тоже далеко не юн, равно как Новак Джокович, который снова карабкается к вершине и уж тем более, 37-летний швейцарец Роджер Федерер. То, что он выигрывает большие титулы в своем возрасте тоже доказательство того, что теннис постарел, а заменить лидеров некем. Сегодня на кортах Флэшинг Мидоу один из топовых матчей скорее претендует на турнир ветеранов. Наша Светлана Кузнецова играет со старшей Уильямс Винус. На двоих дамам 71 год и они до сих пор лучше многих.

Открытый чемпионат США по теннису продлиться до 9 сентября.