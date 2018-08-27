Z Архив новостей новости
5 15 6 1195
14:03, 27 августа 2018

Среди россиян вновь растёт ксенофобия

Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".
Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.

Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

agamasat 27 августа 2018 | 14:13

как только возникнет национальный вопрос в многонациональной империи, глиняные ножки колосса подкосятся... Одна проблемка - кто такие "русские"? Мало кто, ответит на этот вопрос в реальном историческом ракурсе, откидывая наслоения лжи и пропагандистской чуши.

edyatel 27 августа 2018 | 14:22

agamasat: Раньше было проще.
Были Советские люди и это было объединяющее название, без всякой лжи
и пропагандистской чуши.
Многие и сейчас остались советскими людьми, по крайней мере я - это точно

Мы остались советскими, чистыми
На руинах Великой Страны,
Хоть зовут нас порой сталинистами
Просто мы в СССР рождены.

Не считая себя коммунистами,
Не продались за доллар пустой.
Мы остались советскими, чистыми
С благородной своей нищетой.

Нищета – это даже прекрасно!
Не зависеть от лживых систем.
И мы жили совсем не напрасно
Были сыты и счастливы всем

Сыты жизнью и дружбой народной,
Сыты книжной и светлой мечтой,
И гордились своей благородной
Безграничной своей чистотой

dorin1987 27 августа 2018 | 14:23

agamasat: /кто такие "русские"/ - Это дебильное словецо "руССкость" - уже давно миф. А ксенофобия - лишний признак фашизма, который царек РФ привил своему режиму. Поздравления.

midnightblues 27 августа 2018 | 14:47

agamasat: Русские -смешанный этнос на финно-балтийской основе с интегрированным германским ,славянским и самодийским элементом

mozhem_povtorit 27 августа 2018 | 14:15

Русские фашисты по призыву нового Гитлера Навального 9 сентября собираются митинг устроить,

noxepy_88 27 августа 2018 | 14:16

Слава Украине, Украина понадусе, памятай, чужинец - здесь хозяин украинец, маскаляку на гиляку, погромы цыган - это нацбилдинг молодого демократического государства.
"Россия для русских" - среди "россиян" растет ксенофобия. Русский фашизм страшнее немецкого.

nanarovsky 27 августа 2018 | 14:19

Среди россиян вновь растёт ксенофобия
==============================
Ксенофобия очень сильно развивалась и культивировалась при Ельцине - алкаше. Кто помнит первую-чеченскую войну и то время в стране тот знает.

rasterzayka 27 августа 2018 | 14:21

Ну наконец-то! Украинцы и цивилизованный мир все же добили эту мразоту, раз те начали искать врагов среди своих же.
И пациенты дурдома под названием РФ наконец-то начали внимать призыву и мольбе украинцев "от@тесь от нас!".
Кстати, чем закончатся их "гонки по вертикали" внутри самой рф, резней ли, голодными бунтами, миру уже абсолютно наплевать. Главное - не повторить в очередной раз ошибку под названием "ленд-лиз" или "ножки Буша". Чем быстрее сгинет эта полоумная свора с карты мира, тем спокойней станет жить всем.

novyrusich 27 августа 2018 | 14:21

Ксенофобия всегда растет, когда жизнь в стране становится существенно хуже и надо кого-то обвинить в этом.
Ведь народ никогда в России ни в чем не виноват.
Виноваты всегда "они", кто эти ОНИ ...
Ну они разные, иногда это начальники, но чаще ОНИ ЭТО ЧУЖИЕ.
Понаехали, мать их, и мешают жить.
А сами мы не виноватые, это они к нам пришли.

glotov 27 августа 2018 | 14:28

Лживые данные . Сейчас наоборот растет толерантность и всеобщая душевная доброта.

evgeny_biolog 27 августа 2018 | 14:29

"настроение у многие россиян стало более пессимистичным."

Что, картошка плохо родится?

tunis 27 августа 2018 | 14:47

evgeny_biolog: нет - у Израиля морковка больше!

seryj_wolk 27 августа 2018 | 14:31

Ксенофобия - одно из тех немногих качеств, которые в рфии находятся на высоком уровне и растут!

delovoy_podolsk 27 августа 2018 | 14:34

Лозунг - "Россия для русских" в целом правильный лозунг. Русские - это старое название россиян. Человек, получивший паспорт РФ автоматом становится россияниным или русским. Это такой же нейтральный лозунг, как Америка для американцев, или Вьетнам для вьетнамцев, а Франция для французов, а мои контактные линзы для меня. Другое дело, что употребляющие его считают русский национальностью. Ну и пусть себе считают, а я может русскими называю подотряд термитов, а мой сосед ими кличет зайцев. Этот лозунг никого из серьёзных людей не сможет собрать под свои знамёна, а толпа гопников без серьёзных руководителей революций не делает. А просто с гопниками надо разбираться за их поведение, если оно нарушает УК.

tunis 27 августа 2018 | 14:45

Опять неверная формулировка!!
Никакой России в природе нет, есть Российская Федерация, конгломерат национальных государств. Поэтому, лозунг должен звучать "русских - в их национальную территорию!"
Пусть найдут на карте РФ, где расположена республика русских, и все быстренько туда сваливают.
Я двумя руками "за".
А на освободившейся территории рф свободно разместятся миллионы беженцев из Сирии.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 476 6 5825 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Телевизор — любовь моя! По опросу, проведенному Левада-Центром, просмотр телевизора — доставляет россиянину главное удовольствие. На втором месте — денежная прибыль, на третьем — досуг с детьми. А что на первом месте, то и жизнью рулит!..

5 141 6 23328 20.08
Kтелевидение, пропаганда, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 173 6 15387 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Когда журналисты «Ведомостей» перестанут смотреть в стол, они мне ответят на этот вопрос В своё оправдание могу сказать, что это всё от того, что затянувшуюся драму захвата «Ведомостей» жуликами я рассматриваю как кражу чего-то очень ценного лично у меня…

5 251 6 69278 20.08
Kсми, журналистика, володин, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 184 6 20923 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 252 6 25944 22.08
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 75 6 7725 11:09
Kполитика, сша, общество, мнения
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 68 6 7488 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 724 6 83788 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 57 6 6722 24.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 6852 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 44 6 5606 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10970 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7198 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 386 6 53541 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 64 6 8966 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер получил «спортивную травму», не уточнив степень ее серьезности и, каким видом спорта занимался Медведев…

5 24 6 19388
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 92 6 142419 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 252 6 25944 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 162 6 336657 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 131954 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7215605
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3632797

Сегодня в эфире