Среди россиян вновь растёт ксенофобия

Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".

Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.

Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.