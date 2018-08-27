Среди россиян вновь растёт ксенофобия
Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".
Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.
Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.
Комментарии15
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agamasat 27 августа 2018 | 14:13
как только возникнет национальный вопрос в многонациональной империи, глиняные ножки колосса подкосятся... Одна проблемка - кто такие "русские"? Мало кто, ответит на этот вопрос в реальном историческом ракурсе, откидывая наслоения лжи и пропагандистской чуши.
edyatel 27 августа 2018 | 14:22
agamasat: Раньше было проще.
Были Советские люди и это было объединяющее название, без всякой лжи
и пропагандистской чуши.
Многие и сейчас остались советскими людьми, по крайней мере я - это точно
Мы остались советскими, чистыми
На руинах Великой Страны,
Хоть зовут нас порой сталинистами
Просто мы в СССР рождены.
Не считая себя коммунистами,
Не продались за доллар пустой.
Мы остались советскими, чистыми
С благородной своей нищетой.
Нищета – это даже прекрасно!
Не зависеть от лживых систем.
И мы жили совсем не напрасно
Были сыты и счастливы всем
Сыты жизнью и дружбой народной,
Сыты книжной и светлой мечтой,
И гордились своей благородной
Безграничной своей чистотой
dorin1987 27 августа 2018 | 14:23
agamasat: /кто такие "русские"/ - Это дебильное словецо "руССкость" - уже давно миф. А ксенофобия - лишний признак фашизма, который царек РФ привил своему режиму. Поздравления.
midnightblues 27 августа 2018 | 14:47
agamasat: Русские -смешанный этнос на финно-балтийской основе с интегрированным германским ,славянским и самодийским элементом
mozhem_povtorit 27 августа 2018 | 14:15
Русские фашисты по призыву нового Гитлера Навального 9 сентября собираются митинг устроить,
noxepy_88 27 августа 2018 | 14:16
Слава Украине, Украина понадусе, памятай, чужинец - здесь хозяин украинец, маскаляку на гиляку, погромы цыган - это нацбилдинг молодого демократического государства.
"Россия для русских" - среди "россиян" растет ксенофобия. Русский фашизм страшнее немецкого.
nanarovsky 27 августа 2018 | 14:19
Среди россиян вновь растёт ксенофобия
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Ксенофобия очень сильно развивалась и культивировалась при Ельцине - алкаше. Кто помнит первую-чеченскую войну и то время в стране тот знает.
rasterzayka 27 августа 2018 | 14:21
Ну наконец-то! Украинцы и цивилизованный мир все же добили эту мразоту, раз те начали искать врагов среди своих же.
И пациенты дурдома под названием РФ наконец-то начали внимать призыву и мольбе украинцев "от@тесь от нас!".
Кстати, чем закончатся их "гонки по вертикали" внутри самой рф, резней ли, голодными бунтами, миру уже абсолютно наплевать. Главное - не повторить в очередной раз ошибку под названием "ленд-лиз" или "ножки Буша". Чем быстрее сгинет эта полоумная свора с карты мира, тем спокойней станет жить всем.
novyrusich 27 августа 2018 | 14:21
Ксенофобия всегда растет, когда жизнь в стране становится существенно хуже и надо кого-то обвинить в этом.
Ведь народ никогда в России ни в чем не виноват.
Виноваты всегда "они", кто эти ОНИ ...
Ну они разные, иногда это начальники, но чаще ОНИ ЭТО ЧУЖИЕ.
Понаехали, мать их, и мешают жить.
А сами мы не виноватые, это они к нам пришли.
glotov 27 августа 2018 | 14:28
Лживые данные . Сейчас наоборот растет толерантность и всеобщая душевная доброта.
evgeny_biolog 27 августа 2018 | 14:29
"настроение у многие россиян стало более пессимистичным."
Что, картошка плохо родится?
tunis 27 августа 2018 | 14:47
evgeny_biolog: нет - у Израиля морковка больше!
seryj_wolk 27 августа 2018 | 14:31
Ксенофобия - одно из тех немногих качеств, которые в рфии находятся на высоком уровне и растут!
delovoy_podolsk 27 августа 2018 | 14:34
Лозунг - "Россия для русских" в целом правильный лозунг. Русские - это старое название россиян. Человек, получивший паспорт РФ автоматом становится россияниным или русским. Это такой же нейтральный лозунг, как Америка для американцев, или Вьетнам для вьетнамцев, а Франция для французов, а мои контактные линзы для меня. Другое дело, что употребляющие его считают русский национальностью. Ну и пусть себе считают, а я может русскими называю подотряд термитов, а мой сосед ими кличет зайцев. Этот лозунг никого из серьёзных людей не сможет собрать под свои знамёна, а толпа гопников без серьёзных руководителей революций не делает. А просто с гопниками надо разбираться за их поведение, если оно нарушает УК.
tunis 27 августа 2018 | 14:45
Опять неверная формулировка!!
Никакой России в природе нет, есть Российская Федерация, конгломерат национальных государств. Поэтому, лозунг должен звучать "русских - в их национальную территорию!"
Пусть найдут на карте РФ, где расположена республика русских, и все быстренько туда сваливают.
Я двумя руками "за".
А на освободившейся территории рф свободно разместятся миллионы беженцев из Сирии.