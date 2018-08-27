Сторонники Навального обвиняют власти в том, что не были соблюдены правила при согласовании их акции 9-го сентября

Сторонники Алексея Навального обвиняют московские власти в том, что не были соблюдены все правила при согласовании их акции 9-го сентября. Они намерены выступить против повышения пенсионного возраста. О том, что не устроило в ответе мэрии, «Эху Москвы» рассказал сам Алексей Навальный

Комментариев со стороны мэрии пока не последовало.



В Петербурге сторонники Алексея Навального планируют провести акцию против пенсионной реформы – они хотят собраться 9 сентября на Сенатской площади, — рассказал «Эху Москвы» координатор местного штаба политика, Денис Михайлов

Акции против пенсионной реформы только накануне прошли в нескольких российских городах, в частности, в Ханты-Мансийске, Комсомольске-на-Амуре, Саратове и подмосковной Шатуре. Их участники, в частности, призывали к отставке правительство.