Сторонники Навального обвиняют власти в том, что не были соблюдены правила при согласовании их акции 9-го сентября
Сторонники Алексея Навального обвиняют московские власти в том, что не были соблюдены все правила при согласовании их акции 9-го сентября. Они намерены выступить против повышения пенсионного возраста. О том, что не устроило в ответе мэрии, «Эху Москвы» рассказал сам Алексей Навальный
Комментариев со стороны мэрии пока не последовало.
В Петербурге сторонники Алексея Навального планируют провести акцию против пенсионной реформы – они хотят собраться 9 сентября на Сенатской площади, — рассказал «Эху Москвы» координатор местного штаба политика, Денис Михайлов
Акции против пенсионной реформы только накануне прошли в нескольких российских городах, в частности, в Ханты-Мансийске, Комсомольске-на-Амуре, Саратове и подмосковной Шатуре. Их участники, в частности, призывали к отставке правительство.
Комментарии4
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platonnekafrin 27 августа 2018 | 14:13
Чего требуют... Сами то понимают? Правительство уж двадцать лет в отставке. Зарплату, правда, получают. Но тут гребца надо высаживать, а не их дохода лишать.
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 14:34
Какая нуёмная жажда у кгбшника ограбить народ, оленевод ему в помощь.
ivfn 27 августа 2018 | 14:44
//координатор местного штаба политика, Денис Михайлов//
Руководство федеральной кампании оппозиционера Алексея Навального приняло решение отстранить от руководства санкт-петербургским штабом нынешнего координатора по Санкт-Петербургу Полину Костылёву, назначив вместо неё 21-летнего юриста штаба Дениса Михайлова.
Судя по странице Михайлова в социальной сети "ВКонтакте", он является футбольным фанатом и придерживается радикально правых взглядов, открыто демонстрируя их в социальных сетях. В частности, на одной из фотографий в своём профиле Михайлов запечатлён в футболке с изображением "мёртвой головы", стилизованной под логотип 3-й танковой дивизии СС "Тотенкопф", также подобный символ использовался для обозначения подразделения СС, отвечавшего за охрану нацистских концентрационных лагерей. Имеются у Михайлова и фотографии с изображением Рагнарока, также часто использующегося в праворадикальной фанатской тусовке и пришедшего из германо-скандинавской мифологии, где он символизирует гибель богов и всего мира.
Следует отметить при этом также и тот факт, что список сообществ, на которые подписан теперь уже действующий координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов, содержит как группы сторонников самого Навального, так и радикально правые сообщества вроде "Белых новостей". Также он состоит в проукраинской группе, восхваляющей так называемую АТО (войсковая операция против сопротивления Донбасса, начатая киевскими властями вскоре после госпереворота в 2014 году).
sergeoa 27 августа 2018 | 14:47
Красиво сидит борец с коррупцией