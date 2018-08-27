Тверской суд Москвы рассматривает административное дело в отношении Алексея Навального
Политик был на днях задержан за акцию 28 января.
В зал суда Алексею Навальному принесли большую сумку, возможно с продуктами и вещами для спецприемника.
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Политик был на днях задержан за акцию 28 января.
В зал суда Алексею Навальному принесли большую сумку, возможно с продуктами и вещами для спецприемника.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии5
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vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 14:13
"Аргентинская диппочта" и в этот раз пришла не по адресу!
romashka__ 27 августа 2018 | 14:19
Преступная власть судит бывшего кандидата в мэры Москвы, на бравшего 29% голосов накануне очередных БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫХ мэрских выборов.
Беззаконие. Навальный НИЧЕГО не нарушил.
vezdehod 27 августа 2018 | 14:22
А чего там рассматривать...Сколько положено ему суток определил Кремль - осталось только огласить приговор.
platonnekafrin 27 августа 2018 | 14:18
Спички в России до сих пор пользуются спросом, потому что их можно взять с собой в тюрьму.
ivfn 27 августа 2018 | 14:46
platonnekafrin:
Жорева Лелику побольше нужно ,а не спички. Уж очень он любит покушать