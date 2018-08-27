С 1-го января будущего года в России вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо
Их снижали, чтобы стабилизировать цены на топливном рынке.
В правительстве утверждают, что теперь ситуация изменилась и повышение акцизов не спровоцирует рост цен. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 7%.
Комментарии13
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democ 27 августа 2018 | 13:36
...не долго музыка играла...
Эксперты уже предупредили, что к Новому Году за 95-й будут просить 55...
tvitov66 27 августа 2018 | 13:39
democ: все ради благо народа старается наш государь и его бояре ...
главное что бы не запретили бесплатно валежник собирать
vezdehod 27 августа 2018 | 14:26
Зато упадут акцизы на Ягель и Сено - Олени и лошади будут "заправлены" по старым Акцизам.
abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:40
Ожидаемо. Никаких идей где взять денег у кремлевской мафии нет. Поэтому остается лишь только изымать деньги у своего населения. Главное не прекращать вещать в зомбоящике, что вокруг одни враги и надо потерпеть и затянуть пояса..
ura_123 27 августа 2018 | 13:41
Странно,а расплачиваться за акцизы нефтяным компаниям будут обычные россияне...
tvitov66 27 августа 2018 | 13:45
ura_123: а с чего по вашему наш атаман будет золотую казну пополнять? Из карманов бедных виолончелистов и обиженных санкциями тренеров по дзюдо?
"То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства"(с)
ura_123 27 августа 2018 | 13:51
tvitov66: Бедные виолончелисты наиграли в переходах метро на два лярда зелени и не ”жужжат” ))
fueaqui 27 августа 2018 | 14:39
ura_123: Акцизы не нефтяным компаниям идут, а в бюджет региона (бОльшая часть), остальное - в бюджет РФ.
elenaprekrasnaya2009 27 августа 2018 | 13:47
Спасибо Власти, не забывает свой народ !
Конечно, повышение акциза на топливо рост цен не спровоцирует !
И повышение НДС рост цен не спровоцирует.
Товарищи в руководстве страны,
Такому базару народ уже не верит. И за свою жадность и трёп отвечать придётся.
vilingrad 27 августа 2018 | 13:54
А чего ждать Нового года? Праздники, подарки и сюрпризы- уже сегодня!!!
tv_victim 27 августа 2018 | 14:00
Скорее бы уже! А то надоело бензин за копейки покупать....
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 14:13
Вова дохлый борец с повышением цен не только на бензин, он дохлый борец с повышением цен вообще.
rom8883 27 августа 2018 | 14:15
Их снижали, чтобы стабилизировать цены на топливном рынке. \\
А теперь повышают чтобы дестабилизировать.