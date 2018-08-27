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13:32, 27 августа 2018

Левада-Центр зафиксировал рост ксенофобии в России

Все больше россиян выступают за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, — сообщают Ведомости со ссылкой на результаты опроса.
Рейтинг «нежелательных» этнических представителей возглавляют цыгане. В тройку также вошли китайцы и  вьетнамцы. 67% респондентов считают. Что правительство должно ограничить приток мигрантов.
По мнению социологов, рост ксенофобии может быть вызван, в том числе, недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.

Комментарии

9

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abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:46

Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.
Блевада - это брехливое дерьмо на содержании у власти. Интересно, на кой моржовый понадобился такой говновброс? Не по фигу ли населению на всех этих цыган, китайцев и вьетнамцев, когда куда бОльшие проблемы составляют не они, а выходцы из бывших советских среднеазиатских республик?

mirandas 27 августа 2018 | 14:13

Эхо, как всегда, в своем репертуаре.
Что же не все от Левада выложили?

/// Это следствие улучшения отношения к Западу на фоне мундиаля, считают эксперты.
Это может быть связано с тем, что антизападная агитация приобрела менее истеричные формы. Но дальнейший рост ксенофобии не обязателен: антизападные настроения вряд ли будут существенно понижаться, потому и места для роста этнической ксенофобии остается не так много.///

Они промолчали об этом!
Болезнь оказывается из Запада пришла)

Но есть одно НО!
В основном эти настроения растут из-за того, что мигранты отнимают у россиян РАБОТУ!, которой просто нет в провинции.
Если два года назад в Москву и другие крупные города приезжали на работу люди из провинций, то сейчас их вытеснили «дешевые» мигранты.
И настроение людей только будет ухудшаться!
Российский народ, к сожалению, терпелив и выживает, как может даже на нищенских зарплатах, но если им не дают заработать даже крохи, то .... 1917 не за горами.

taglit 27 августа 2018 | 13:47


27% россиян считают, что в Россию не надо пускать чеченцев.
43% не хотят пускать цыган.
22% против украинцев.
15% хотят выгнать евреев.
8% хотят выгнать всех, кроме русских.
И ведь наверняка все из этих 27%, которые против чеченцев, любят Путина за то, что не дал Чечне отделиться.

luger_max_otto 27 августа 2018 | 13:53

А как по мне- для начала в Россию не нужно пускать гебистов. Только в Туруханский край.

ura_123 27 августа 2018 | 13:48

И это конечно же северный кауказ?

neon001 27 августа 2018 | 13:52

с одной стороны, когда власть обижает верующего в нее дорогого россиянина - россиянин начинает кромсать все, до чего дотянется (разумеется, кроме власти) или начинает бухать.
с другой стороны, приезжих со своими правилами жизни реально очень много, особенно в мск.

ramen 27 августа 2018 | 13:56

Это не ксенофобия. Это обычная форма выживания в родном городе. Это форма САМОЗАЩИТЫ. Ну на хрена нам китайцы? Их МИЛЛИАРД! И более. На хрена нам они ТУТ? И так уже им всю тайгу Путин продал. Остров Даманский он же - отдал. Байкал отдалим же. Теперь ещё сюда? Да против них надо возводить новый Стальной пояс с ядерными фугасами и УРами!
Это - ВРАГ! Это ЗАЩИТА страны от ОККУПАНТА.
А вовсе не ксенофобия.
Цыгане? А зачем нам лишние наркотики? А что до цыганской культуры, то хватит с нас и одного театра Ромэн.

mozhem_povtorit 27 августа 2018 | 13:57

Отличный вброс на тему "русского фашизма". Теперь опять пора достать Сталина и организовать на "опрос" на предмет одобрения его деятельности, а то давно небыло...

moisha_pid 27 августа 2018 | 14:09

Без сомнения, что большинство россиян не в восторге от нашествия в Россию моджахедов из южных стран бывшего союза, но и нью-европейцев из Украины с Молдавией, а также от собственных деградированных элементов либеральной направленности, гадящих своей родине и россиянам без зазрения совести.

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