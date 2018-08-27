Сегодня вступил в силу приказ МВД о выплатах вознаграждений информаторам правоохранительных органов
Как выяснил Коммерсант, сумма поощрений может варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решение о выплате больших сумм за особо-важную информацию будет принимать лично глава ведомства Владимир Колокольцев.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cellculture 27 августа 2018 | 13:34
Полицейский режим поощряет психику предателей. Когда хохлы пойдут войной на РФ, эти же стукачи и будут оным хохлам сдавать полицейских. Просьба не сетовать.
vld33 27 августа 2018 | 13:52
cellculture: Нам чужого не надо, наше не трогай, то что принадлежит нам признанное всем миром после 1991 г., и закреплено в Будапеште. И отстаньте навсегда. А там доносите друг на друга как хотите и сколько хотите.
cellculture 27 августа 2018 | 14:17
vld33: А с вами никто, кроме МВД РФ, и не воюет. Это только у них были криминальные интересы, которые они потеряли в результате переворота в Киеве. От криминала полиции и в РФ несладко. Бувайте здоровы, живите богато. Со своими мусорами народ России разберётся самостоятельно.
abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:42
Денег нет
но вы стучите)))
platonnekafrin 27 августа 2018 | 13:47
В Кремле "малина" часто собирается, а Думу проверяйте хоть когда. (Практичный Доброжелатель р/с в Сбербанке№0001)
ipalla 27 августа 2018 | 14:14
Мда...Тут деньги нашлись...Не пенсии же...