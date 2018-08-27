Министерство обороны России отрицает причастность к авиаудару на севере Афганистана
Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе таджикско-афганской границы не выполняли, — подчеркивают в министерстве.
Ранее власти Афганистана заявили, что таджикский или российский самолет нанес удар по афганской провинции Дахар по боевикам движения Талибан (оно запрещено в России). В Душанбе также отрицают причастность к бомбардировке.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 27 августа 2018 | 13:50
Что значит "не выполняли"? Бред какой-то.
Для чего существует 201-я российская военная база?
Наркотрафик обеспечивать, это само собой.
А юридически - «с целью защиты независимости и поддержки конституционного строя в Республике Таджикистан».
И больше ничего объяснять не надо. Никто никого не обманывал.
vilingrad 27 августа 2018 | 13:56
Министерство обороны России отрицает причастность "
Я не такая- я жду трамвая!
Так тебя еще не спрашивали...
sg98 27 августа 2018 | 13:59
Вообще то на НОРМАЛЬНЫХ новостных сайтах новость звучит так:
ТАСС, 27 августа. Самолеты ВВС Таджикистана в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары в районе Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителей местных властей.
По его данным, авиаудары были нанесены после столкновений, произошедших в воскресенье между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками. Как отмечает агентство, в результате столкновений погибли два пограничника.
Официальных заявлений со стороны властей Таджикистана пока не поступало.
novyrusich 27 августа 2018 | 14:12
sg98: Трепло ты лживое, лохматенькая. Тупое при этом. тебя легко проверить и на цугундер насадить. Что я и делаю.
======
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сообщение о нанесении российскими самолетами воздушного удара на севере Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
"Информация информагентства Reuters о якобы нанесении самолетами РФ воздушного удара по боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) в приграничном районе на северо-востоке Афганистана не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
......................
При этом власти Таджикистана также отрицают участие своих военных в этом ударе.