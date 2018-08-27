Министерство обороны России отрицает причастность к авиаудару на севере Афганистана

Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе таджикско-афганской границы не выполняли, — подчеркивают в министерстве.

Ранее власти Афганистана заявили, что таджикский или российский самолет нанес удар по афганской провинции Дахар по боевикам движения Талибан (оно запрещено в России). В Душанбе также отрицают причастность к бомбардировке.