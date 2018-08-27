В Министерстве обороны России опровергают сообщения о российском авиаударе на севере Афганистана
«Наши самолеты никаких боевых задач в этом районе не выполняли», — утверждают в военном ведомстве. Ранее об этом сообщило агентство Reuters.
Радио Свобода, в свою очередь утверждает, что авиаудар в провинции Тахар нанесли два военных вертолета, прилетевшие с территории Таджикистана. Убиты несколько человек, несколько пострадали.
Комментарии2
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rom8883 27 августа 2018 | 13:12
Всё это фиксируют радары и спутники. Ихтамнеты тут не прокатят.
dorin1987 27 августа 2018 | 13:15
rom8883: /Ихтамнеты тут не прокатят./ - А как иначе? Сейчас летчик волошин расскажет все как было. Некий гиркин отчитается о несвежих трупах. Откроют клетку, и полуалкаш с фотошопом самолета побьется в истерике на федеральном канале. Вишенкой - будет цирковое выступление коллектива клоунов "алмазантей" с перформансом во дворе.
Один раз прокатило - от чего второй раз не прогнать этот сценарий?