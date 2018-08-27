В Министерстве обороны России опровергают сообщения о российском авиаударе на севере Афганистана

«Наши самолеты никаких боевых задач в этом районе не выполняли», — утверждают в военном ведомстве. Ранее об этом сообщило агентство Reuters.

Радио Свобода, в свою очередь утверждает, что авиаудар в провинции Тахар нанесли два военных вертолета, прилетевшие с территории Таджикистана. Убиты несколько человек, несколько пострадали.