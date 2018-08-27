Президент США Дональд Трамп запретил называть умершего накануне сенатора Джона Маккейна героем

Это соответствует темпераменту нынешнего главы американского правительства, учитывая, что они враждовали уже не первый год. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Владимир Сухой.

Джон Маккейн умер от опухоли мозга вчера. По воле самого покойного, Дональд Трамп на похороны не приглашен.

Сенатор неоднократно критиковал действующего президента США, называл его «импульсивным» и «дезинформированным».

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