Президент США Дональд Трамп запретил называть умершего накануне сенатора Джона Маккейна героем
Это соответствует темпераменту нынешнего главы американского правительства, учитывая, что они враждовали уже не первый год. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Владимир Сухой.
Джон Маккейн умер от опухоли мозга вчера. По воле самого покойного, Дональд Трамп на похороны не приглашен.
Сенатор неоднократно критиковал действующего президента США, называл его «импульсивным» и «дезинформированным».
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Комментарии4
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jjuddgge_ddrredd 27 августа 2018 | 13:09
Не знаю, то ли по недомыслию и непрофессионализму новостников "Эхо", то ли всем потоком новостей о Трампе и Америке здесь рулит хейтер Трампа К. Орлова, но ботве "Эха" вкладывается в их пустые головёнки, что вражда Трампа и покойного Маккейна исключительно из-за России, дружить с Россией или бомбить. Ну и ну!
Трамп и Маккейн враждовали ДЕСЯТКИ лет. Маккейн - воплощение американской коррупции (как помойка Клинтон Фаундейщн). Носителькоррупции в Американском ВПК - Маккейн. Трамп много раз поднимал эту тему задолго до своего президентства. Маккейн - тот ещё жучила. Благодаря своему папе, Адмиралу, вчесть которого назван авианосец, и связям семьи - стал лоббистом-коррупционером.
Далее, когда Маккейн балотировался в Президенты (помните Сару Пейлинг, ботва?), Трамп прямо называл Маккейна ПРЕ-ДА-ТЕ-ЛЕМ и требовал рассекретить детали помилования Маккейна. Да-да, Маккейн был помилован Президентом США, ибо имел сильное вокальное пение в плену. Помимо того, что работал на пропаганду врага (сложить оружие и ехать в Америку амер. воякам), много амер. солдат погибли из-за его выдачи данных (во всяком случае, так тогда утверждал не только Трамп, который ещё не был республиканцем, но и СМИ демократов)
И именно Маккейн ПЕРВЫМ проплатил фейковое и непристойное "русское досье" Кристофера Стилла, а уж потом демократы и crooked Hillary.
Трамп очень много критиковал придурков президентов Бушей, папу и джуниора, особенно папу (это его "заслуга" превращения Калифорнии в помойку, города-святилища и т.д) и его жену Барбару.Её он вообще идиоткой называл.. И, соответственно, не присутствовал на её похоронах)))
Но местной ботве упорно вкладывается в их пустые головёнки, что вражда Трампа и Маккейна исключительно из-за позиции Трампа по России - дружить, а Маккейна - бомбить.
Хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 27 августа 2018 | 13:15
jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ. Рейтинг трампа среди республиканцев в эти дни ПРЕВЫСИЛ 90%, рекорд за всю Историю США. Такого рейтинга НИКОГДА НЕ БЫЛО ДАЖЕ У РЕЙГАНА, тем более у президента-демократа среди демократов. Среди всех - 52% ( у самого объективного замерщика, Расмуссен, колеблется постоянно примерно от 47% до 51%). Напоминаю, что практически весь прошлый год рейтинг Трампа был НИЖЕ 40%.
В Америке экон. бум при Трампе. Рейтинг Доу-Джонсабьёт все рекорды. а безработица - самая низкая (3.4%) за ВСЮ ИСТОРИЮ США!!!
edyunia 27 августа 2018 | 13:15
jjuddgge_ddrredd: \\Хе-хе.\\
Извини, влом было дочитать до конца, но почему мы тебе должны верить?
rom8883 27 августа 2018 | 13:15
Ну назовут его героем и что?