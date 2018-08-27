Z Архив новостей новости
5 3 6 88
13:04, 27 августа 2018

Сотрудники ФБР обыскали дом 24-летнего Дэвида Каца, устроившего стрельбу в Джексонвилле

В результате его действий накануне погибли два человека, еще 11 были ранены.

Стрелок жил в Балтиморе вместе со своей семьей. В ФБР пока не комментируют, что удалось обнаружить в его доме, передает агентство Associated Press. Между тем газета Times of Israel со ссылкой на знакомых Дэвида Каца пишет, что более 10 лет назад после того, как его родители развелись, у него начались медицинские проблемы. Сам стрелок, по словам собеседников издания, не стремился к общению с окружающими.

Неизвестны пока и мотивы Каца. Напомним, накануне он открыл стрельбу в Джексонвилле во время соревнований по киберспорту. Нападавший, по данным газеты Los Angeles Times, проиграл в турнире по игре Madden NFL – симуляторе американского футбола. Кац убил двух человек и ранил 11, после чего покончил с собой. Все пострадавшие, как рассказал представитель ФБР во Флориде Чарльз Спенсер, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Между тем посольство России в США сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Об этом говорится в Твиттере дипмиссии.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:07

Кацы, они в большинстве своём неуравновешенные очень. Особенности происхождения, как говорится..

patrikk_1 27 августа 2018 | 13:10

Сотрудники ФБР обыскали дом 24-летнего Дэвида Каца, устроившего стрельбу в Джексонвилле...

Мацы нажрутся, глаза блестят, и ходят людей убивают.

vpu2011 27 августа 2018 | 13:14

Из разведённой семьи - комплекс неполноценности, возможно ещё и в школе гнобили.
Взяли бы его вовремя в американскую армию - стал бы себя уважать. А так.
В росее такое сплошь и рядом, кругом моральные инвалиды, только стволов нет - обществу мстить.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 476 6 5786 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Телевизор — любовь моя! По опросу, проведенному Левада-Центром, просмотр телевизора — доставляет россиянину главное удовольствие. На втором месте — денежная прибыль, на третьем — досуг с детьми. А что на первом месте, то и жизнью рулит!..

5 140 6 22898 20.08
Kтелевидение, пропаганда, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 171 6 15101 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Когда журналисты «Ведомостей» перестанут смотреть в стол, они мне ответят на этот вопрос В своё оправдание могу сказать, что это всё от того, что затянувшуюся драму захвата «Ведомостей» жуликами я рассматриваю как кражу чего-то очень ценного лично у меня…

5 251 6 69011 20.08
Kсми, журналистика, володин, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 184 6 20620 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 252 6 25658 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 68 6 7405 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 700 6 79029 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 56 6 6661 24.08
Блоги

Владимир Познер журналист

Маккейн не был «русофобом» Он считал российскую власть агрессивной, повинной в войне против Грузии, против Украины и в аннексии Крыма. Он был сторонником санкций против России и смены режима…

5 143 6 17410 09:23
Kмаккейн, рф, сша, политика, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 6848 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 44 6 5569 24.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Акция 9 сентября согласована Мэрия извещает нас, что, «по имеющейся у них информации», планируются некие «акции прямого действия» по «замене агитации». Что? Или как раньше в интернете говорили ШТОА?..

5 79 6 9987 10:28
Kмитинги, власть, мнения
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10957 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7186 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 386 6 53513 24.08
Kнемцов, литва, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп отказался опубликовать официальное заявление в связи со смертью Джона Маккейна По сведениям «Вашингтон пост», президент отклонил предложение своих помощников выступить с посланием, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги.

5 16 6 18458
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 92 6 141777 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 252 6 25658 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 160 6 332720 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 131860 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7215347
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3632647

Сегодня в эфире