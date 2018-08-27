Сотрудники ФБР обыскали дом 24-летнего Дэвида Каца, устроившего стрельбу в Джексонвилле...

В результате его действий накануне погибли два человека, еще 11 были ранены.

Стрелок жил в Балтиморе вместе со своей семьей. В ФБР пока не комментируют, что удалось обнаружить в его доме, передает агентство Associated Press. Между тем газета Times of Israel со ссылкой на знакомых Дэвида Каца пишет, что более 10 лет назад после того, как его родители развелись, у него начались медицинские проблемы. Сам стрелок, по словам собеседников издания, не стремился к общению с окружающими.

Неизвестны пока и мотивы Каца. Напомним, накануне он открыл стрельбу в Джексонвилле во время соревнований по киберспорту. Нападавший, по данным газеты Los Angeles Times, проиграл в турнире по игре Madden NFL – симуляторе американского футбола. Кац убил двух человек и ранил 11, после чего покончил с собой. Все пострадавшие, как рассказал представитель ФБР во Флориде Чарльз Спенсер, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Между тем посольство России в США сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Об этом говорится в Твиттере дипмиссии.