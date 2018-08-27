Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализировали из СИЗО из-за голодовки
Сегодня также стало известно, что чиновник стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Чиновника, который находится в «Матросской тишине» с середины июня, поместили в больничный корпус изолятора, рассказала «Интерфаксу» его жена Юлия Шестун. По ее словам, здоровье мужа ухудшилось в связи с голодовкой, которая продолжается уже 30 дней. На прошлой неделе Шестуна посетил глава Совета по правам человека Михаил Федотов, который и ходатайствовал о госпитализации заключенного.
Главу Серпуховского района обвиняют в превышении должностных полномочий из-за незаконной передачи четырех земельных участков частной компании. Его жена рассказала «Интерфаксу», что сегодня ей звонил следователь и сказал, что против Шестуна возбудили новое уголовное дело. При этом в комментарии ТАСС Юлия Шестун опровергла информацию о предъявлении новых обвинений.
По данным газеты «Коммерсант», чиновника подозревают в незаконном предпринимательстве, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных денег.
Сам Шестун все обвинения отрицает и считает свое дело заказным. Незадолго до своего задержания он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что подмосковные чиновники требовали от него подать в отставку.
Комментарии5
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patrikk_1 27 августа 2018 | 13:08
Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализировали из СИЗО из-за голодовки...
Как только умрёт украинский террорист Олег Сенцов, хотя я не верю что это когда-нибудь произойдёт, то сразу прекратятся все позорные фальшивые голодовки.
abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:09
Ещё один "голодающий" ?.. Ну-ну.. Это уже становится скучным..
satttana_perrrkele 27 августа 2018 | 13:11
Шестуна подозревают: ** в незаконном предпринимательстве, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных денег**(с)
Разве кто-то в этом сомневается? Какие могут быть подозрения, когда это очевидно
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 13:13
Главное, чтобы Владимир Владимирович из-за НАТО не голодал.
tks 27 августа 2018 | 13:15
Кого же он так сильно обидел? Не самого ли Воробьёва??