Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализировали из СИЗО из-за голодовки...

Сегодня также стало известно, что чиновник стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Чиновника, который находится в «Матросской тишине» с середины июня, поместили в больничный корпус изолятора, рассказала «Интерфаксу» его жена Юлия Шестун. По ее словам, здоровье мужа ухудшилось в связи с голодовкой, которая продолжается уже 30 дней. На прошлой неделе Шестуна посетил глава Совета по правам человека Михаил Федотов, который и ходатайствовал о госпитализации заключенного.

Главу Серпуховского района обвиняют в превышении должностных полномочий из-за незаконной передачи четырех земельных участков частной компании. Его жена рассказала «Интерфаксу», что сегодня ей звонил следователь и сказал, что против Шестуна возбудили новое уголовное дело. При этом в комментарии ТАСС Юлия Шестун опровергла информацию о предъявлении новых обвинений.

По данным газеты «Коммерсант», чиновника подозревают в незаконном предпринимательстве, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных денег.

Сам Шестун все обвинения отрицает и считает свое дело заказным. Незадолго до своего задержания он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что подмосковные чиновники требовали от него подать в отставку.