В Европе фиксируют аномально низкие ночные температуры
Так, на юге Чехии минувшей ночью было минус 8,5 градусов. Ещё несколько дней назад стояла сильная жара. В течение двух месяцев температура не опускалась ниже 20 градусов тепла.
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Так, на юге Чехии минувшей ночью было минус 8,5 градусов. Ещё несколько дней назад стояла сильная жара. В течение двух месяцев температура не опускалась ниже 20 градусов тепла.
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Комментарии9
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sidoroventucascz 27 августа 2018 | 12:38
Извините, на юге Чехии, где я сейчас имею честь находиться, в славном городе Ческе-Будейовице, столице Юго-чешского края, четыре часа назад, около 6-00 по Праге, было +9C. Отрицательные температуры могли случиться где-нибудь на вершинах Шумавских гор, но не до минус же девяти!
alladinov 27 августа 2018 | 12:46
«но не до минус же девяти»
Если жидогейропейцы будут так дружить с жидопендосами, я им не только -9 ночером, я им все -25 в полдень устрою! И не в какой-то там Чехии, а а центре Парижа и Рима в полдень 1 сентября. Они пока знают меня с хорошей стороны, но узнают и с плохой. Роисся, вперде!
nersesov 27 августа 2018 | 12:54
alladinov: еще одного на прогулку выпустили
nikolai_matveev2 27 августа 2018 | 12:53
sidoroventucascz: Отрицательные температуры могли случиться где-нибудь на вершинах Шумавских гор, но не до минус же девяти!
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Как хорошо что люди могут писать комментарии . Человек находится в Чехии и свидетельствует что информация о минусовой температуре в Чехии - полная туфта .
Даже про погоду ЭМ врёт ! :))))
sg98 27 августа 2018 | 12:38
Путин! Прекрати навязывать СП-2!
servelat 27 августа 2018 | 12:49
Замерзнут без российского газа
vic59 27 августа 2018 | 12:50
Это ошибка. +8,5.
m_doc 27 августа 2018 | 13:09
vic59: Для Эха это норм. Они шлёпают новости не приходя в сознание.
student_ru_ru 27 августа 2018 | 12:53
Ну вот видите, не могут они без нашего газа. А мы им сколько говорили? Гуляй, Россия!