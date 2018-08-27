Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун стал фигурантом еще одного уголовного дела

Об этом сообщила Интерфаксу супруга чиновника, Юлия. Никаких подробностей она не знает.

Ранее Шестуну предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и особо крупном мошенничестве. Он находится под арестом. Впрочем, из-за ухудшения состояния здоровья его перевели из СИЗО в больницу. Шестун проводит голодовку уже около месяца.