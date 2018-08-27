Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун стал фигурантом еще одного уголовного дела
Об этом сообщила Интерфаксу супруга чиновника, Юлия. Никаких подробностей она не знает.
Ранее Шестуну предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и особо крупном мошенничестве. Он находится под арестом. Впрочем, из-за ухудшения состояния здоровья его перевели из СИЗО в больницу. Шестун проводит голодовку уже около месяца.
Комментарии5
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ppvngavr 27 августа 2018 | 12:38
Доколе весь этот гэбэшный беспредел будет продолжаться?
rampa 27 августа 2018 | 13:10
ppvngavr: дотоле, пока население это поощряет
trans 27 августа 2018 | 12:48
Сфабриковали уголовное дело и изгаляются над неугодившим им человеком. Крысы путинские.
curious69_ 27 августа 2018 | 13:00
А ведь недавно писал челобитную царю... Надеялся ,что государь поставит его интересы, выше чем интересы губернаторской мафии Московской области. Ничему не учат властных дебилов примеры их предшественников таких единичных , как Улюкаев и Белых и заканчивая посаженными сотнями мелких чиновников. Декларируешь ,что живёшь по закону ,а не по мафиозным понятиям... - НЕ СОТРУДНИЧАЙ с бандитами.
ДЕБИЛЬНЫЕ сторонник теории малых дел.
yurhip 27 августа 2018 | 13:08
И так будет с каждым, кто посмеет поддержать людей. Думаю, что это последний чиновник, попытавшийся сделать хоть что-то полезное.