Правительство готово повысить акциз на топливо с 1 января будущего года
Это не приведёт к резкому скачку цен, пообещал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.
По словам вице-премьера, рост цен на топливо на розничном рынке удержится в рамках инфляции.
Комментарии11
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vasyakirin 27 августа 2018 | 12:33
Интересно, что население получит в замен?
kochar 27 августа 2018 | 12:38
vasyakirin: Порцию сказок от "Быдло-тв" и вдогонку дороговизну .
tvitov66 27 августа 2018 | 12:49
kochar: в замен нам уже дали право (не возможность) бесплатно собирать валежник
grigorcar 27 августа 2018 | 12:42
недоверие вызывает каждое слово, кроме слов о готовности повысить акциз.
sergs_sergs 27 августа 2018 | 12:44
Да плевать на цены! Главное чей Крыммм!!!
tvitov66 27 августа 2018 | 12:52
sergs_sergs: это напоминает спор блох - чья собака
lager23 27 августа 2018 | 12:48
Это не приведёт к резкому скачку цен..
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Понятно, цены будут расти без скачков!
gregory76 27 августа 2018 | 12:50
Не приведет к резкому скачку цен, так как цены поднимут заранее.
cromwel 27 августа 2018 | 13:11
Сволочи, опять грабят! И все это с честными невинными глазами, мол мы думаем что это ни к чему не приведет и все такое.
abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:11
Ожидаемо. Никаких идей где взять денег у кремлевской мафии нет. Поэтому остается лишь только изымать деньги у своего населения. Главное не прекращать вещать в зомбоящике, что вокруг одни враги и надо потерпеть и затянуть пояса...
hiryrg 27 августа 2018 | 13:13
Сегодня вылез Козак со своими "хорошими" новостями. Значит с01.01.19г. жить станет ещё "лучше" и станет ещё "веселее".