Россияне за год стали больше выступать за ограничение доступа в страну представителей отдельных национальностей
Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра. Сообщают «Ведомости». Так, с 17 до 32 процентов выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания в стране цыган. Другими нежелательными этносами опрошенные назвали китайцев и вьетнамцев. С 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских».
Комментарии10
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meteor1908 27 августа 2018 | 12:34
Не прошло и 100 лет со дня победы над фашизмом...
patrikk_1 27 августа 2018 | 12:48
Россияне за год стали больше выступать за ограничение доступа в страну представителей отдельных национальностей...
Вообще никого не впускать, если они только не туристы, кроме иностранцев тех национальностей, что территориально входят в состав России - якутов, кабардинцев, русских, татар, калмыков, самоедов, чукчей...
navsegda 27 августа 2018 | 12:52
patrikk_1: И не выпускать !
lenin3 27 августа 2018 | 12:37
Интересно,а как ватники отличают вьетнамцев от китайцев?Видимо,также,как масаи от мурси...)))
norgemann 27 августа 2018 | 12:37
Цыгане такие же граждане Раши как и кавказцы.
yralez 27 августа 2018 | 12:56
Да ладно врать то.
При фашисткой идеологии всего до 32 % ?
Что остальные......телевизору не поддаются ?.
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 13:02
Ну да.
Всё, как "в Союзе нерушимом республик свободных" - на словах одно, а на деле такой вот "интернационализм" без первых пяти букв.
vpu2011 27 августа 2018 | 13:02
Ну да, а до этого столетиями росеяне были приветливыми и добродушными.
Просто неколько тыщ из Сирии и Лугандонии откинулись и всплыло на поверхность.
m_doc 27 августа 2018 | 13:15
vpu2011: Ну да, а до этого столетиями росеяне были...
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Укронацик, штоле? Давай-ка поучи интернационализму и толерантности. Тебя тут только не хватало:)
abuvgrobu 27 августа 2018 | 13:14
Этот вопрос целиком в руках уголовников в погонах российской иммиграционной службы и продажных ментов торгующих паспортами.