В Министерстве обороны России опровергают сообщения о российском авиаударе на севере Афганистана
«Наши самолеты никаких боевых задач в этом районе не выполняли», — утверждают в военном ведомстве. Ранее об этом сообщило агентство Reuters.
Радио Свобода, в свою очередь утверждает, что авиаудар в провинции Тахар нанесли два военных вертолета, прилетевшие с территории Таджикистана. Убиты несколько человек, несколько пострадали.
Комментарии19
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kottigr1 27 августа 2018 | 12:34
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
patrikk_1 27 августа 2018 | 12:39
В Министерстве обороны России опровергают сообщения о российском авиаударе на севере Афганистана...
Зачем нам обстреливать боевиков Талибана, ведь они наши временные "союзники", хоть и террористы. Россия, наподобие действий американцев с Сирии, должна снабжать новейшими видами вооружений любые военизированные группировки, включая террористические, которые готовы убивать американских солдат и их союзников.
pavelmistery 27 августа 2018 | 12:41
patrikk_1: Сочувствую...
dataan 27 августа 2018 | 12:41
patrikk_1: "Зачем нам обстреливать боевиков Талибана,"
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Сейчас kottigr1 быстренько сварганит какую-нибудь чушь в ответ. Посмеёмся с него в очередной раз. Гы. :)))
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 12:42
patrikk_1: Если Минобороны РФ отрицает, значит, авиаудар случился...
alladinov 27 августа 2018 | 12:42
««Наши самолеты никаких боевых задач в этом районе не выполняли», — утверждают в военном ведомстве. »
А разве это не опровержение. Вполне могли захерачить бомбами не в ходе боя, а по дурости, просто так, на спор, для прикола, по просьбе корефана Асада...
Нужное подчеркнуть.
kottigr1 27 августа 2018 | 12:55
patrikk_1: Зря пытаетесь найти логику в действиях российских властей.. Если она в ответ на санкции в отношении к российским ворам, запрещает россиянам кушать нормальную еду.. То чего уже тут про талибов говорить...
merelymy 27 августа 2018 | 13:06
kottigr1: Мы, но не Бу...
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Опять несвежие падают, потому что тяжелее воздуха.
Махать надо чаще и закон Ома не нарушать, а то моду взяли супротив напряжения либезить.
abuvgrobu 27 августа 2018 | 12:35
Талибы за пределы Афгана не лезут, "мировой Халифат" строить не хотят, уничтожают маковые плантации на подконтрольных территориях, поэтому амерам всё это очень не нравятся.
pavelmistery 27 августа 2018 | 12:45
abuvgrobu: Маковые сами американцы уничтожают. Наверное для отвода подозрений ))
bozk 27 августа 2018 | 12:39
Министерство опровержения.
tv_victim 27 августа 2018 | 12:50
Нашлассь эстоннская раккетта. Доллетелла-таки до целли!
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 12:51
И действительно.
Разве есть хоть какие-то причины сомневаться в заявлениях Кремля?
Это настоящее русофобство же!
bignick 27 августа 2018 | 12:51
Самолеты не выполняли, а вертолеты трактористы купили в военторге!
sensei54 27 августа 2018 | 12:53
У Таджикистана нет боевой авиации.
На аэродроме Айни периодически сидят Ми-24 и Су-25 с Канта (Киргизия).
fanisos 27 августа 2018 | 12:54
надо ввести санкции против кого нидь и против чего нидь
yralez 27 августа 2018 | 12:54
Дымовая завеса о якобы химоружии боевиков в Сирии использована.
tunis 27 августа 2018 | 13:05
Заврашки.
Значит, это русские добровольцы, купили русские самолёты и русские бомбы в ближайшем военторге и полетели бомбить.
hiryrg 27 августа 2018 | 13:09
Извините за глупый вопрос. А зачем нам Афган то бомбить? И второй - Это провокация?