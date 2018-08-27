Очередной тур первенства Футбольной национальной Лиги принес новый рекорд посещаемости соревнований

Впервые матчи тура посетили более ста тысяч человек – сообщает пресс-служба ФНЛ. Этому способствовали встречи на стадионах, которые были построены к чемпионата мира по футболу. Более тридцати тысяч болельщиков пришли на игру Нижнего Новгорода с финалистом Кубка России – Авангардом. Всего трехсот двадцати семи зрителей не хватило до тридцатки матчу в Волгограде между Ротором и Факелом. Ответ на вопрос кто будет ходить на футбол в Саранске был получен на матча Мордовия – Чертаново, который посетили более 24 тысяч человек. Прежний рекорд превысил девяносто тысяч человек и был установлен в мае этого года. Тогда кстати, ряд новых стадионов уже ввели в эксплуатацию.

Чемпионат мира по футболу повлиял и на посещаемость матчей Премьер Лиги. Здесь тоже были установлены рекордные показатели.