"Вдова Джона Маккейна Синди является одним из кандидатов на его место в Сенате"

Такой вариант, по некоторым данным, рассматривает губернатор штата Аризона Даг Дьюси.

Преемник Джона Маккейна в Сенате будет назначен не ранее, чем через неделю, когда завершатся все траурные церемонии по умершему сенатору. Об этом рассказали источники газеты The New York Times в Республиканской партии. Тем не менее, по их данным, губернатор Аризоны Даг Дьюси, который должен выбрать, кто заменит Маккейна, со своим кругом кандидатов определился. В частности, утверждают собеседники издания, такие шансы имеет 54-летняя вдова сенатора Синди Маккейн.

Также они назвали имена бывшего сенатора-республиканца от Аризоны Джона Кила, а также экс-членов Палаты представителей Джона Шадегга и Мэтта Салмона. Кто из них является главным кандидатом на место Маккейна в Сенате, источники The New York Times не уточнили. Вместе с тем, по их словам, выбор, который предстоит сделать губернатору Аризоны, крайне важный, поскольку у республиканцев в Сенате лишь на один голос больше, чем у демократов. Назначенный кандидат займет место Маккейна до ноября 2020 года, после чего пройдут новые выборы, победитель которых пробудет на этом посту еще два года. По данным источников издания, Дьюси намерен выбрать кандидата в Сенат, готового баллотироваться через два года.

Джон Маккейн умер от рака в субботу. Ему был 81 год.