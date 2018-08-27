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12:03, 27 августа 2018

Вдова Джона Маккейна Синди является одним из кандидатов на его место в Сенате

Такой вариант, по некоторым данным, рассматривает губернатор штата Аризона Даг Дьюси.

Преемник Джона Маккейна в Сенате будет назначен не ранее, чем через неделю, когда завершатся все траурные церемонии по умершему сенатору. Об этом рассказали источники газеты The New York Times в Республиканской партии. Тем не менее, по их данным, губернатор Аризоны Даг Дьюси, который должен выбрать, кто заменит Маккейна, со своим кругом кандидатов определился. В частности, утверждают собеседники издания, такие шансы имеет 54-летняя вдова сенатора Синди Маккейн.

Также они назвали имена бывшего сенатора-республиканца от Аризоны Джона Кила, а также экс-членов Палаты представителей Джона Шадегга и Мэтта Салмона. Кто из них является главным кандидатом на место Маккейна в Сенате, источники The New York Times не уточнили. Вместе с тем, по их словам, выбор, который предстоит сделать губернатору Аризоны, крайне важный, поскольку у республиканцев в Сенате лишь на один голос больше, чем у демократов. Назначенный кандидат займет место Маккейна до ноября 2020 года, после чего пройдут новые выборы, победитель которых пробудет на этом посту еще два года. По данным источников издания, Дьюси намерен выбрать кандидата в Сенат, готового баллотироваться через два года.

Джон Маккейн умер от рака в субботу. Ему был 81 год.

Комментарии

10

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ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 12:06

Демократия? Нет не слышал!! Передача власти по наследству, но там конечно демократия.

orlov_a_v 27 августа 2018 | 12:27

ukraminadozemljudobrjt: Это все, что надо знать о госдеповской демократии.)))

perestarok 27 августа 2018 | 12:10

"Вдова Джона Маккейна Синди является одним из кандидатов на его место в Сенате"

Сменяемость власти по-американски.

ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 12:17

Не успела тушка муженька остыть, а мадам уже кресло его примеряет. Но на похоронах скажут что она его верная жена, и вообще все по любви.

staglla 27 августа 2018 | 12:25

В смысле что до смерти мужа она была недостойна и недостаточно умна, что бы стать сенатором, а после смерти внезапно у нее открылись такие способности, что ей самое место в сенат? Если так, то это очень демократично.
Ведь ее же в сенат продвинут не потому что она вдова самого Маккейна, а потому что у нее светлая голова и она стала лучше всех?

samsmith 27 августа 2018 | 12:36

staglla: Не переживайте так,это до 2020,потом будут перевыборы.

staglla 27 августа 2018 | 12:43

samsmith:
А ну тогда ладно.
Тогда это очень демократично и все нормально.
Успокоили.

buzukin1908 27 августа 2018 | 12:26

Фига се! Покойный еще и был почти што педофилом :) Ну теперь ясно, кто тер уши его молодой жене, штобы она определяла политику США, в свою очередь натирая уши заслуженному военнопленному сенатору :)

sg98 27 августа 2018 | 12:29

Вот, бл..ь, с какого перепугу??? За нее хоть кто то из штата голосовал? Все что вам нужно знать о "демократии" в сша. А других не забывают учить и заставлять, если соппротивляться кто вздумает. Покойные в таком принуждении как раз поучавствовал, правда неудачно.

buzukin1908 27 августа 2018 | 12:34

sg98: Полагаю, дама-сенатор от одного горного региона, мамка теледивы и кандидата, распрекрасно бы поняла ее и даже присела на одном гектаре аризонских просторов :)

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