Сегодня вступили в силу санкции США против России в связи и инцидентом в Солсбери
Вашингтон, как и Лондон, считает, что именно Россия применила химическое оружие, в результате которого пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Согласно опубликованному документ, прекращается любая американская помощь России кроме срочной гуманитарной. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию. Второй более жёсткий пакет санкций может быть введён в ноябре.
В правительстве почти полностью определились с планом помощи компаниям, которые попали под западные санкции, сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.
По словам Козака, от санкций в результате страдают простые люди, а не правительство.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 27 августа 2018 | 12:08
Сейчас Путин отыграется на своих холопах.. Или пенсионный возраст до 80-ти поднимет, или заставит кушать очередное говно вместо еды..
tvitov66 27 августа 2018 | 12:13
kottigr1: странное совпадение: сегодня нам санкции, а завтра "провокация" с отравой в Сирии - никак ответочка от мелкого гопничка
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 12:19
tvitov66: По словам Козака, от санкций в результате страдают простые люди, а не правительство.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Именно из-за авантюрной глупой внешней политики правительства, а точнее, одного Сумасшедшего по прозвищу Окурок, страдают простые люди! Они пока терпят, но всякому терпению есть предел.
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 12:22
Выходит, правительство РФ само по себе, а народ РФ сам по себе? Спрашивается, зачем нам такое "самостоятельное" правительство?
vikwlad 27 августа 2018 | 12:50
"В правительстве почти полностью определились с планом помощи компаниям, которые попали под западные санкции..."
А что тут определяться, если заранее известно, что эта помощь будет из кармана российского народа.
tvitov66 27 августа 2018 | 12:23
opiatnovyi63: предел может уже на исходе, но кто им объяснит? Им пропаганда талдычит что вино+вата= проклятый империализм, пиндосы и бандера
andre_klimov 27 августа 2018 | 13:11
opiatnovyi63:
"Предел"? Сомнительно...
В ответ на "список Магницкого" приняли "закон людоедов". А это - о детях, причём - наиболее обездоленных. И - ничего. Не только стерпели, но ещё и "сплотились вокруг". И совсем не утешает тот факт, что в стаде баранов козёл - вожак...
ostapbey 27 августа 2018 | 12:14
kottigr1:
......".....правительстве почти полностью определились с планом помощи компаниям, которые попали под западные санкции, сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. .......
.
Вот уж поперла снова удача после пенсионеров....
Кого будут на этот раз грабить в помощь "беспризорникам"??
Потирают потные ручки.
Даже...
ostapbey 27 августа 2018 | 12:22
..........— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
avp235 27 августа 2018 | 12:08
"Второй более жёсткий пакет санкций может быть введён в ноябре".
Россию "поставили на счетчик".
tvitov66 27 августа 2018 | 12:15
avp235: Россия сама себя поставила в эту позу - позволяя бессменному хулигану творить гадости от имени себя
vbgolub 27 августа 2018 | 12:37
Будем надеяться, что Путин сжалится над российским народом, признается в применении химоружия и пообещает его больше не никогда применять. Может сойдет на него божья благодать, он же верующий!
tvitov66 27 августа 2018 | 12:39
vbgolub: ага - прям завтра и сжалится ...
ze_danil 27 августа 2018 | 12:09
По словам Козака, от санкций в результате страдают простые люди
_____________________________
то есть америкосы запретили продавать оружие в Россию, а пострадают при этом простые россияне?
ну кто бы сомневался...
терпилам - терпеть
skull__ 27 августа 2018 | 12:14
ze_danil: Не думаю, что Россия покупает американское оружие и наоборот. Так эта часть санкций ни о чём.
tvitov66 27 августа 2018 | 12:26
skull__: ой, а откуда в нашем оружии датчики теплонаведения, резонаторы, память, мозги и Li-pol акки? Чубайсы чоли производят?
neon001 27 августа 2018 | 12:31
tvitov66: придется на али покупать) естественно, как и с картошкой, по тройной цене.
tvitov66 27 августа 2018 | 12:37
neon001: далеко не всё производят на китайских фабриках. Даже при сборке айфонов в Китае используются японские батареи, Ю.корейские экраны и малайзийские процессоры и память
neon001 27 августа 2018 | 12:43
tvitov66: запасы ётафонов придется пустить под нож)
skull__ 27 августа 2018 | 13:03
tvitov66: Уж ладно не делайте из России страну каменного века...
ze_danil 27 августа 2018 | 12:29
в день ВДВ в парке "Патриот" была показательная войнушка, на которой доблестные российские десантники гоняли на UTV, производящихся в штате Орегон (Орегон это не в Мордовии если чо)
skull__ 27 августа 2018 | 12:43
ze_danil: Ну и что, эта UTV какая то прям пзц нужная? Потеряет то в деньгах завод в Орегоне, а не ВДВ.
ze_danil 27 августа 2018 | 12:49
skull__: слушай, родной, твой вопрос был об американской технике в российской армии. Я тебе дал такой пример. Ты в ответ начал прыжки в стороны... нинада, будь мужиком.
skull__ 27 августа 2018 | 13:01
ze_danil: Родной, уж будь и ты тогда мужиком. Я изначально писал про ОРУЖИЕ...Ни о какой технике слова не было. А то ты мне еще сейчас нагуглишь кого-нибудь в натовской форме и будешь усираться, что России без нее придет песец)
testmeter 27 августа 2018 | 12:11
"от санкций в результате страдают простые люди, а не правительство"... но при этом "в правительстве почти полностью определились с планом помощи компаниям, которые попали под западные санкции". /// Страдают люди а помогать будут гэбнявым компаниям, принадлежащим кругу близких приближенных, которые и так грабят этих-самых людей
nikolaitschi 27 августа 2018 | 12:14
Козак прав в одном, правительство России к гражданам никакого отношения не имеет. Их хавка от уровня жизни людей не зависит.
kalimator 27 августа 2018 | 12:39
nikolaitschi: как же не имеет? а кто же тогда голосует за этих упырей?
sergeoa 27 августа 2018 | 12:24
Когда за убитого раком Маккейна санкции введут?
justitia 27 августа 2018 | 12:24
За санкции против правящей шайки-лейки будут наказаны заложники - россияне. Россияне , страдающие Стокгольмским синдромом крепче сплотились вокруг бандитов и готовы поголодать ради них.
tvitov66 27 августа 2018 | 12:31
justitia: из-за отсутствия мозгов обычно страдает желудок - это нормально в системе естественного отбора
sg98 27 августа 2018 | 12:32
Интересно живут на столь ободжаемом гомячками западе.. Ни мотива, ни доказательств, ни орудия преступления, ни даже самих пострадавших.. Но виновный и указан и наказан.. Шикарное правосудие. А потом эти пидорасы что то вякают про дело Сенцова.. Ублюдки двуличные.
tvitov66 27 августа 2018 | 12:45
sg98: ну да и Литвиненко тоже сам себя полонием траванул ... "Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите"(с)
sg98 27 августа 2018 | 13:05
tvitov66:
Нет, конечно. Литвиненко занимался контрабандой полония по заданию Березовского и нарушил технику безопасности. В этом деле нестыковок еще больше чем в истории со Скрипалями.. Если конечно пытаться искать российский след..
Вот в случае со смертью Березы вполне допускаю работу российских спецслужб. Сделано профессионально. А когда нарочно все делается так, чтобы прямо указывало на Россию, то, извините, НЕ ВЕРЮ!. Да и никто не верит..
ostapbey 27 августа 2018 | 13:02
sg98: .........
....sg98
Игнорировать 27 августа 2018 | 12:32
Интересно живут на столь ободжаемом гомячками западе.. Ни мотива, ни доказательств, ни орудия преступления, ни даже самих пострадавших..
.
Ни??
НИ???
.".. а вы докажите!..."(с)
vpu2011 27 августа 2018 | 12:52
Жду, когда в ноябре центральные банки по миру пойдут и когда путина и его камарилью за яйца ввиде зарубежных счетов схватят.
grigorcar 27 августа 2018 | 13:00
"госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. по словам Козака, от санкций страдают простые люди, а не правительство"
----------------------------------------
так вот от чего я страдаю!
calorad 27 августа 2018 | 13:02
В России нет ни одной значимой экономической силы, заинтересованной в укреплении рубля, а иностранные инвесторы сбрасывают российскую валюту, поскольку опасаются, что доллар может стоить 80-90 рублей, информирует news.enovosty.com.
Об этом в интервью Reuters заявил Константин Корищенко, экс-зампред ЦБ, бывший глава биржи ММВБ, а ныне — заведующий кафедры фондовых рынков РАНХиГС.
Именно ожиданиями новой масштабной девальвации объясняется распродажа российских гособлигаций нерезидентами, считает Корищенко.
По данным ЦБ, с апреля зарубежные фонды сбросили облигаций федерального займа на 6,7 млрд долларов, поставив рекорд за все время доступной статистики (с 2012 года).
Читайте: «Российские тролли» разжигают рознь и вражду в США в интересах Трампа. Появились подробности
Но сама по себе проблема ОФЗ не так велика, объясняет Корищенко: нерезиденты держат бумаги на 2 трлн рублей, тогда как у российских банков есть 4 трлн рублей свободных денег, размещенных на депозитах в ЦБ или его облигациях.
Это «подушка безопасности», которая гарантирует, что непосредственно с ОФЗ «ничего катастрофического не произойдет», считает Корищенко.
К тому же, закон о санкциях, который разрабатывается в США, запрещает лишь покупать новые облигации правительства России, но не обязывает сбрасывать уже приобретенные. «Но иностранцы все равно выходят, и причина этого не связана с ОФЗ, а связана с динамикой рубля», — говорит Корищенко.
Проблема в том, что скупавшие рубли нерезиденты не страховались на случай девальвации: пренебрегая хеджированием, они увеличивали доходность carry-trade.
Теперь же инвесторы «боятся, что когда они будут выходить через полгода-год, рубль может быть 70-80-90 за доллар», говорит Корищенко
calorad 27 августа 2018 | 13:05
Рубль же, по его словам, обречен слабеть, поскольку в России нет влиятельных экономических агентов, способных и желающих его укрепить.
В теории сильный рубль выгоден импортирующим компаниям, но все крупные импортеры в той или иной степени одновременно являются и крупными экспортерами, говорит Корищенко: «Газпром» или «Роснефть» продают газ или нефть за границу и одновременно закупают машины и оборудование, технологии».
«Естественных» крупных импортеров, которые имели бы достаточно «рыночной власти», чтобы играть в пользу крепкого рубля, у нас нет», — констатирует он.
«Экспортеры — за слабый рубль, бюджет — за слабый рубль, Центробанк — за стабильные резервы, а банки — это flow-трейдеры, они не имеют четкой позиции в отношении слабости или силы рубля, они играют на движении рубля. И только население заинтересовано, и то не все, в сильном рубле. Отсюда получается, что при прочих равных, если никто ничего не будет сознательно делать, рубль, скорее всего, должен слабеть», — делает вывод Корищенко.