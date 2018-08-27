Сегодня вступили в силу санкции США против России в связи и инцидентом в Солсбери

Вашингтон, как и Лондон, считает, что именно Россия применила химическое оружие, в результате которого пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно опубликованному документ, прекращается любая американская помощь России кроме срочной гуманитарной. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию. Второй более жёсткий пакет санкций может быть введён в ноябре.

В правительстве почти полностью определились с планом помощи компаниям, которые попали под западные санкции, сказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам Козака, от санкций в результате страдают простые люди, а не правительство.