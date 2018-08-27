Сегодня вступил в силу приказ МВД, согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Суммы будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счёт в банке.

До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждения в исключительных случаях.