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12:02, 27 августа 2018

Вступил в силу приказ МВД,согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

Сегодня вступил в силу приказ МВД, согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Суммы будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счёт в банке.
До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждения в исключительных случаях.

Комментарии

32

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tks 27 августа 2018 | 12:06

У оперов теперь новый вид заработка появился. Берешь информатора, сливаешь через него результат ОРД, и ...вуаля!
Вот они, баблосики родимые!!

tvitov66 27 августа 2018 | 12:09

tks: "Стучать всегда, стучать везде! Стучать - до дней последних- донца! Стучать, и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!"(с)

archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 12:28

tvitov66:
мало сажают за лайка и репосты - по плану нужно посадить около 50% населения страны, для чего уже опробуется СИЦ (Система Исправительных Центров), создаваемая по желанию В.В.Путина, которая заработает в полную силу в 2019 году

skvorec58 27 августа 2018 | 12:41

Вот Навальный теперь озолотится, надо полагать.

tvitov66 27 августа 2018 | 12:54

skvorec58: его наверное для того и держат в полиции - от грабителей защищают

zemljanka 27 августа 2018 | 13:03

ХОРРОР.

lenin3 27 августа 2018 | 12:15

tks: можно не так нагло:инфу сливать родственникам,а они уж настучат и получат вознаграждение...)))

tks 27 августа 2018 | 12:19

lenin3: Через родственников это совсем уж грубо, это для безграмотных оперов. А для грамотных оперов есть конфиденты или доверенные лица ;)))

efilika 27 августа 2018 | 12:30

tks: можно провести замечательный флешмоб. Несколько дней очередями осаждать полицию с доносами, наприер, высказывания винтернете. Во всех отделениях Москвы.

ramen 27 августа 2018 | 12:52

efilika: Это уже было - в парижском гестапо... Когда гестаповцы просто отказались после нескольких таких дней принимать доносы от парижан...

post_v 27 августа 2018 | 12:07

– Разве я могу продать своих друзей за один фартинг?! Я написал донос на жену и дочку.
– За каждый донос платят фартинг... Два фартинга. Два штофа бренди.

(телефильм "Принц и нищий", 1972 год)

tinon 27 августа 2018 | 12:23

post_v: post_v:
История повторяется по спирали, но ничему хорошему не учит.
Как кстати эта хрень подоспела!
Неалохая замена убогой пенсии...
Раньше бабки у подъездов сплетничали даром. На крайняк - за оплеуху от оклеветанных соседей.
Тяперича - официально, в гос.масштабах, по безналу - за суммы, весьма приличные за непотребство.

vasyakirin 27 августа 2018 | 12:08

Откуда у МВД собственные средства?
незаконная коммерция или из зарплат неработающих следователей удержания?

tvitov66 27 августа 2018 | 12:11

vasyakirin: может из бассейна зачерпнут? .... а скорее всего не доплатят / зачтут

vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 12:12

Прояви патриотизменность, стукани на соседа!

unprejudiced 27 августа 2018 | 12:18

Отныне внимательно буду читать что тут в разделе блоги печатают и при любых признаках в их текста экстремизма, надо их отправлять куда следует для поверки наличия состава.

tks 27 августа 2018 | 12:57

unprejudiced: Стукачок?

payalnick 27 августа 2018 | 12:23

На самом деле МВД не очень и нуждается в осведомителя. Эту работу с успехом выполняют наши меньшие братья-"скрытые приборы съёма информации". Уж Анна Чапман ,в своё время навезла достаточное количество микрочипов. На всех хватит.

drgonish 27 августа 2018 | 12:23

Прямо, как в Амэрике. Довольны-ли хомки?

tks 27 августа 2018 | 13:00

drgonish: Дебил, в Америке суды, а не российское, стандартно-басманное: "у суда нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции".

vpu2011 27 августа 2018 | 13:08

drgonish: На западе нет ничего зазорного в донесении о правонарушении или преступлении.
Росеяне как раз по этим причинам никогда не доносят, потому что сами такие.
В росее доносят из зависти или устраняют конкурентов.
В последние годы появились такие как ты, шлюхи, доносящие по приказу, за деньги.
Вот вас, паскуд, всех теперь узаконили.

motooppic 27 августа 2018 | 12:24

все правильно, давно надо было так сделать. Еще бы разрешили нам отлавливать всяких оппозиционных интернет-гнид и тогда бы россияне реально могли бы участвовать в оздоровлении общества! И демократия бы восторжествовала!

(комментарий скрыт)

klukvik 27 августа 2018 | 12:35

знаю где главный вор страны сидит.
продам инфу ДОРОГО! ))

dedctolet 27 августа 2018 | 12:37

Заказы на колючку в ближайшее время резко повысятся.Металлурги без работы не останутся,да и на вертухаев будет спрос.Вот вам и рабочие места,остальных за колючкой работой тоже обеспечат.пенсия будет не нужна

shai13 27 августа 2018 | 12:46

Фонду борьбы с коррупцией причитаются миллиарды - про стольких чиновников рассказал.

henry52 27 августа 2018 | 12:53

shai13: А вместо этого "прессуют" сам фонд...

vpu2011 27 августа 2018 | 12:49

Закон стукачей как раз подходит для росеи.
Раньше просто доносили из зависти и для устранения конкурентов, а теперь ещё и заработать можно.

ramen 27 августа 2018 | 12:50

Вертухаи разводят стукачей?

timber_head 27 августа 2018 | 13:01

Ну, теперь дело пойдет... Высокодуховные россияне проявят себя в полный рост. По заветам товарища Сталина.

curious69_ 27 августа 2018 | 13:04

Что бы заработать 10 миллионов ,нужно просто сдать Путина и Медведева. Я СОГЛАСЕН.

cellculture 27 августа 2018 | 13:11

Полицейский режим поощряет психику предателей. Когда хохлы пойдут войной на РФ, эти же стукачи и будут оным хохлам сдавать полицейских. Просьба не сетовать.

idontbelieve 27 августа 2018 | 13:17

Стукачество поставили на конвеерный поток.Теперь минты и фаисбешники будут создавать дела,а их родственники и друзья помогать за деньги шить эти дела.

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