Тверской суд Москвы продолжает рассматривать административное дело Алексея Навального...

Политика обвиняют в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальный был задержан в субботу около своего дома. Ему грозит крупный штраф или административный арест до 30 суток.

В интервью Эху Алексей Навальный сказал, что приговор, скорее всего, будет не в его пользу.

Накануне мэрия отказала сторонникам Алексея Навального в проведении акции 9 сентября, сославшись, в частности, на то, что в этот день на Тверской запланированы другие мероприятия.