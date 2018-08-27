Тверской суд Москвы продолжает рассматривать административное дело Алексея Навального
Политика обвиняют в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальный был задержан в субботу около своего дома. Ему грозит крупный штраф или административный арест до 30 суток.
В интервью Эху Алексей Навальный сказал, что приговор, скорее всего, будет не в его пользу.
Накануне мэрия отказала сторонникам Алексея Навального в проведении акции 9 сентября, сославшись, в частности, на то, что в этот день на Тверской запланированы другие мероприятия.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 27 августа 2018 | 12:03
Власть воров и казнокрадов очень боится Навального..
romashka__ 27 августа 2018 | 12:14
Навальный виноват только в том, что открыто борется с ЖиВ.
Пусть судья Гордеев не мудрствует.
patrikk_1 27 августа 2018 | 12:15
Тверской суд Москвы продолжает рассматривать административное дело Алексея Навального...
Ни о каком другом человеке "Эхо Москвы" не выдаёт такое количество информации, как о бывшем "зигующем" националисте А.Навальном, который по рекомендации Е.Альбац, Г.Каспарова, С.Гуриева и О.Цывинского учился на курсах "Лидеров цветных революций" при Йельском университете.
m_doc 27 августа 2018 | 12:23
patrikk_1: Сволочь Навал опять на День города провокацию затевает, а эховские ушлёпки и рады стараться.
kottigr1 27 августа 2018 | 12:25
m_doc: Не переживайте.. Ваш бесплатный валежник, щедро подаренный вам Путиным у Вас никакой Навальный не отнимет..
vladislav 27 августа 2018 | 12:27
patrikk_1: Слышь, номерной, а чем плохи цветные революции?? Бескровная, почти мирная и законная смена власти. И ваши портяночьи "факты" о якобы зигующем Навальном - давно известная туфта.
m_doc 27 августа 2018 | 12:30
vladislav: И ваши портяночьи "факты" о якобы зигующем Навальном
===================================
Яблочный Вишневский - портянка? Как скажешь.
stakanoff 27 августа 2018 | 12:33
vladislav: vladislav: шо ж ты так плохо знаешь биографию своего гуру?
stakanoff 27 августа 2018 | 12:31
"Мыздесьвласть, мыздесьвласть, мыздесьвласть..."
"Властьбоитсянавального, властьбоитсянавального, властьбоитсянавального..."
Ребята, да вы сектанты! LOL!
venq 27 августа 2018 | 12:36
помните! все действия Навального уже давно запрещены незаконными законами. поэтому он всегда судим судом будет.
все улицы во всех городах огромной России, по которым он хочет пройти с народом нарочно заранее заняты.
никакому больше оппозиционному лидеру такое почитание властью даже не снилось.
:D