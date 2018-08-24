Акция «Дети вместо цветов» в этом году пройдет уже в пятый раз. О том, как проходит акция, и как можно принять в ней участие, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель пресс-службы фонда «Вера» Елена Мартьянова.

«Акция «Дети вместо цветов» в этом году проходит уже 5-й раз, и уже с середины лета участники прошлых лет и спрашивают, можно ли присоединиться. Мы предлагаем ученикам приносить на торжественную линейку по одному цветку, складывать их в один большой красивый букет для учителя, перевязывать его можно красивой лентой, а можно взять ленту в офисе Фонда, если вы живете в Москве. Но если вам неудобно ехать или вы живете в другом городе, не обязательно всем, кто зарегистрировался, мы высылаем макеты, который можно распечатать самостоятельно, а можно в принципе придумать самому», — рассказала она.

Главное в этом мероприятии, по словам Е.Мартьяновой, это желание учителей, родителей и школьников вместе посвятить 1 сентября не просто началу учебного года, но и помощи тяжелобольным детям по всей России.

«В этом году мы помогаем подопечным фонда «Вера», которые живут в разных регионах, и подопечным детского хосписа «Дом с маяком» в Москве и Подмосковье — вместе это 700 семейств с тяжелобольными детьми», — сказала она.

Е.Мартьянова выразила надежду, что в этом году примут участие в благотворительной акции не меньше участников, чем в прошлых годах. На данный момент, по ее словам, уже зарегистрировалось более 2 тысяч человек.

«Сейчас финальная неделя подготовки к школе, когда все возвращаются из отпусков, и мы очень надеемся, сейчас учителя успеют обсудить с родителями, родители с детьми участие в этой акции. И мы будем всех рады видеть у нас на сайте, также можно позвонить по телефону, узнать о подробностях, но все вопросы, которые можно задать, есть на сайте», — пояснила она.

Как отметила Е.Мартьянова, в прошлом году помощь получили 463 семьи с тяжелобольными детьми. «Эти деньги, которые были перечислены фонду, конвертировались в специальные коляски удобные, на которых дети могут выходить из дома, гулять; в специальные аппараты вентиляции легких, расходные материалы, специальное питание — все то, что помогает семье с тяжелобольным ребенком, не страшится завтрашнего дня, а жить днем сегодняшним и радоваться тому, что они могут быть вместе, что ребенок может быть дома, а не в реанимации», — заключила она.