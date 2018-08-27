Правительство готово повысить акциз на топливо с 1 января будущего года
Это не приведёт к резкому скачку цен, пообещал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.
По словам вице-премьера, рост цен на топливо на розничном рынке удержится в рамках инфляции.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zkotor 27 августа 2018 | 11:36
Ошкурить народ оккупанты трофейщики всегда готовы, ну не с яхтами же и виллами им ужиматься, тем более, что терпилы безропотно молчат
poluputing 27 августа 2018 | 11:40
zkotor: толстошкурый то народец оказался, его ошкуривают, ошкуривают, а до него не доходит, что виноваты совсем не пиндосы и не жидобандеровцы
ss2020 27 августа 2018 | 11:37
Это приведёт к не резкому скачку цен...так гораздо лучше!)))
lenin3 27 августа 2018 | 11:39
Пипец,когда они уж что-нить понизят(кроме,своего рейтинга и рейтинга России)?
polikarpich 27 августа 2018 | 11:41
Чем отвечает за базар?