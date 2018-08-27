В Пензенской области арестованы организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на 1 миллиард рублей

Пострадавшими признаны свыше 3 тысяч человек. Злоумышленники брали у граждан деньги, обещая высокие дивиденды – до 60 процентов в год за счёт инвестиций в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. Никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла. Выплаты проводились исключительно за счёт поступлений от новых клиентов.