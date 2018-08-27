В Пензенской области арестованы организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на 1 миллиард рублей
Пострадавшими признаны свыше 3 тысяч человек. Злоумышленники брали у граждан деньги, обещая высокие дивиденды – до 60 процентов в год за счёт инвестиций в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. Никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла. Выплаты проводились исключительно за счёт поступлений от новых клиентов.
Комментарии2
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norgemann 27 августа 2018 | 11:38
В последнее время в Раше появились новые пирамиды под названием "кредитных потребительских кооперативов" КПК. Удивительно то что по радио и ТВ вовсю идет реклама этих мошенников.
vngn 27 августа 2018 | 11:40
Я просто фигею. Ну было же множество пирамид, И это было недавно. Но народ всё равно тащит туда денюжку, как умалишённые.