Сотрудники ФБР обыскали дом 24-летнего мужчины, который устроил стрельбу в развлекательном центре во Флориде

Подробности не сообщаются. Дэвид Кац открыл огонь после того, как проиграл матч по киберспорту. 2 человека погибли, 11 пострадали. Сам стрелявший покончил с собой. Полицейские пытаются выяснить его мотивы. Люди которые были знакомы с Дэвидом Кацем, утверждают, что он был достаточно замкнутым, несколько лет назад у него были медицинские проблемы.