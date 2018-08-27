Сотрудники ФБР обыскали дом 24-летнего мужчины, который устроил стрельбу в развлекательном центре во Флориде
Подробности не сообщаются. Дэвид Кац открыл огонь после того, как проиграл матч по киберспорту. 2 человека погибли, 11 пострадали. Сам стрелявший покончил с собой. Полицейские пытаются выяснить его мотивы. Люди которые были знакомы с Дэвидом Кацем, утверждают, что он был достаточно замкнутым, несколько лет назад у него были медицинские проблемы.
Комментарии1
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nelibermot20 27 августа 2018 | 11:33
А толку-то? Как он прошел на массовое мероприятие (чемпионат по компьютерным играм) со стволом? Кто понес за это ответственность?