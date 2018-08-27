Мужчина во Флориде открыл стрельбу в баре после своего проигрыша на турнире по компьютерной игре «Мэдден 19»
Нападавшим был двадцатичетырехлетний Дэвид Кац из Балтимора, — пишет «Лос Анджелес Таймс». Сейчас он мертв, — сказал журналистам шериф города Джексонвилль Майк Уильямс.
«На месте событий были тела трех человек, один из них — подозреваемый, совершивший самоубийство. Госпитализированы девять человек, семеро из них — с огнестрельными ранениями. Кроме того, еще двое раненых сами добрались до больницы. Рад сообщить, что все они находятся в стабильном состоянии».
Стрельбу транслировали для тысяч фанатов в прямом эфире.
Комментарии16
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r88w556xl4 27 августа 2018 | 11:14
Счастливая богатая страна, что ни неделя - массовые убийства.
"Стрельбу транслировали для тысяч фанатов в прямом эфире."
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Развлечения американцев. Очень цивилизованно.
alexsokol777 27 августа 2018 | 11:18
r88w556xl4:
Рядовые будни сраной америкашки.
Когда мигранты заселяют страну и не видят демократии и свободы в тоталитарной америке, где не работают социалтные лифты и тотальная коррупция, они ввнуждены браться за оружие, чтоб ввразить свой мирный протест.
norgemann 27 августа 2018 | 11:25
alexsokol777: Странно только что все хотят свалить в Штаты и никто не хочет свалить в свободную и демократическую Рашу. Сигал и еще один боец ММА с отбитыми мозгами не в счет.
r88w556xl4 27 августа 2018 | 11:30
norgemann: Сколько свалили и сколько вернулись назад - не пересчитать. Если ты в России ноль и ничего не можешь добиться, таким же будешь и в США, получая в лучшем случае 2000 долларов в месяц, а 1500 платя за жильё. Унылые нищие эмигранты с Брайтон-Бич, застрявшие в российских 90-х - ярчайший тому пример.
navsegda 27 августа 2018 | 11:38
r88w556xl4: Унылые нищие мигранты с Брайтона богатеи по сравнению с гражданами России из какого нибудь Екатеринбурга или Самары , вот там нищета , и поток из РФ в Америку не иссякает
norgemann 27 августа 2018 | 11:41
r88w556xl4: "Унылые нищие эмигранты с Брайтон-Бич" уже давно американские пенсионеры. Пенсионеры в Раше еще более нищие и унылые. Чтобы в этом убедится, достаточно отъехать 40 км от Москвы.
dataan 27 августа 2018 | 11:30
Вот она пиндосия какова на самом деле. Страна - исчадие ада, рассадник убийств разврата и преступлений.
alexsokol777 27 августа 2018 | 11:36
norgemann: Странно только что все хотят свалить в Штаты и никто не хочет свалить в свободную и демократическую Рашу
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Я не хочу в США, значит уже НЕ все.
Те ты врёшь.
Миллионы украинцев пытаются получить гражданство России, 5 миллионов гастеров из бандеростана работают в России.
Те ты опять врёшь.
navsegda 27 августа 2018 | 11:40
alexsokol777: Это ты врёшь , у граждан Украины свободный въезд в ЕС , за каким х им российское гражданство , где эти миллионы ? Кстати большинство беженцев с Донбасса убежали в Украину
norgemann 27 августа 2018 | 11:29
alexsokol777: Рядовые будни сраной рашки (субботняя Латынина)
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"И абсолютно такая же история (очень похожая) случилась в мае в поселке Псебай в Краснодарском крае. Там была подростковая банда, терроризировавшая поселок, маленькие такие Цапки. И мать пятерых детей Наталья Дмитриева – она на свое несчастье пошла с подругой в кафе, где засиделась до двух ночи. Там к ней стали приставать несколько подростков пьяных. Она их отшила. Они догнали ее в переулке. Она им отказала. Они принялись ее буквально рвать в буквальном смысле слова, они ее не просто изнасиловали. Они вырвали ей кишки через влагалище и намотали на ногу, они вспороли живот, разрезали лицо. Невероятно, но факт: это всё происходило просто посреди улицы."
alexsokol777 27 августа 2018 | 11:42
norgemann: субботняя Латынина)
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Это она Соловьёва слушает.
Он про этих нелюдей рассказывал ещё месяц назад на радио ВестиФМ, и он же добился, чтоб дело получило широкую огласку.
Ну и цапкам этим 13-18 лет, так что обосранная опять назвездила.
Только какая связь с массовыми расстрелами людей в США?
Ты думаешь таких маньяков нет в США?
navsegda 27 августа 2018 | 11:31
alexsokol777: Что за пургу ты несёшь ? Дэвид Кац не мигрант , он гражданин США из Балтимора
alexsokol777 27 августа 2018 | 11:38
navsegda: Что за пургу ты несёшь ? Дэвид Кац не мигрант , он гражданин США из Балтимора
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:)))
Кастоюля, ты думаешь ваши только на брайтонской помойке живут?
navsegda 27 августа 2018 | 11:43
alexsokol777: Он не наши и не ваши , он американец , точка
navsegda 27 августа 2018 | 11:34
r88w556xl4: 10 августа сего года трое подростков 14-16 лет в городе с красивым русским названием Берёзовск зверски убили 20-летнего парня , прыгали на голове , прижигали труп сигаретами и снимали всё это на видео . Как ты говоришь развлечения русских , очень цивилизованно
sergirusso 27 августа 2018 | 11:30
При желании поскандалить и пострелять повод всегда найдется...