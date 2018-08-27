Мужчина во Флориде открыл стрельбу в баре после своего проигрыша на турнире по компьютерной игре «Мэдден 19»

Нападавшим был двадцатичетырехлетний Дэвид Кац из Балтимора, — пишет «Лос Анджелес Таймс». Сейчас он мертв, — сказал журналистам шериф города Джексонвилль Майк Уильямс.

«На месте событий были тела трех человек, один из них — подозреваемый, совершивший самоубийство. Госпитализированы девять человек, семеро из них — с огнестрельными ранениями. Кроме того, еще двое раненых сами добрались до больницы. Рад сообщить, что все они находятся в стабильном состоянии».

Стрельбу транслировали для тысяч фанатов в прямом эфире.