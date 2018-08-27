Z Архив новостей новости
5 16 6 301
11:03, 27 августа 2018

Мужчина во Флориде открыл стрельбу в баре после своего проигрыша на турнире по компьютерной игре «Мэдден 19»

Нападавшим был двадцатичетырехлетний Дэвид Кац из Балтимора, — пишет «Лос Анджелес Таймс». Сейчас он мертв, — сказал журналистам шериф города Джексонвилль Майк Уильямс.

«На месте событий были тела трех человек, один из них — подозреваемый, совершивший самоубийство. Госпитализированы девять человек, семеро из них — с огнестрельными ранениями. Кроме того, еще двое раненых сами добрались до больницы. Рад сообщить, что все они находятся в стабильном состоянии».

Стрельбу транслировали для тысяч фанатов в прямом эфире.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

r88w556xl4 27 августа 2018 | 11:14

Счастливая богатая страна, что ни неделя - массовые убийства.

"Стрельбу транслировали для тысяч фанатов в прямом эфире."
=============
Развлечения американцев. Очень цивилизованно.

alexsokol777 27 августа 2018 | 11:18

r88w556xl4:

Рядовые будни сраной америкашки.
Когда мигранты заселяют страну и не видят демократии и свободы в тоталитарной америке, где не работают социалтные лифты и тотальная коррупция, они ввнуждены браться за оружие, чтоб ввразить свой мирный протест.

norgemann 27 августа 2018 | 11:25

alexsokol777: Странно только что все хотят свалить в Штаты и никто не хочет свалить в свободную и демократическую Рашу. Сигал и еще один боец ММА с отбитыми мозгами не в счет.

r88w556xl4 27 августа 2018 | 11:30

norgemann: Сколько свалили и сколько вернулись назад - не пересчитать. Если ты в России ноль и ничего не можешь добиться, таким же будешь и в США, получая в лучшем случае 2000 долларов в месяц, а 1500 платя за жильё. Унылые нищие эмигранты с Брайтон-Бич, застрявшие в российских 90-х - ярчайший тому пример.

navsegda 27 августа 2018 | 11:38

r88w556xl4: Унылые нищие мигранты с Брайтона богатеи по сравнению с гражданами России из какого нибудь Екатеринбурга или Самары , вот там нищета , и поток из РФ в Америку не иссякает

norgemann 27 августа 2018 | 11:41

r88w556xl4: "Унылые нищие эмигранты с Брайтон-Бич" уже давно американские пенсионеры. Пенсионеры в Раше еще более нищие и унылые. Чтобы в этом убедится, достаточно отъехать 40 км от Москвы.

dataan 27 августа 2018 | 11:30

Вот она пиндосия какова на самом деле. Страна - исчадие ада, рассадник убийств разврата и преступлений.

alexsokol777 27 августа 2018 | 11:36

norgemann: Странно только что все хотят свалить в Штаты и никто не хочет свалить в свободную и демократическую Рашу
---

Я не хочу в США, значит уже НЕ все.
Те ты врёшь.
Миллионы украинцев пытаются получить гражданство России, 5 миллионов гастеров из бандеростана работают в России.
Те ты опять врёшь.

navsegda 27 августа 2018 | 11:40

alexsokol777: Это ты врёшь , у граждан Украины свободный въезд в ЕС , за каким х им российское гражданство , где эти миллионы ? Кстати большинство беженцев с Донбасса убежали в Украину

norgemann 27 августа 2018 | 11:29

alexsokol777: Рядовые будни сраной рашки (субботняя Латынина)
=============
"И абсолютно такая же история (очень похожая) случилась в мае в поселке Псебай в Краснодарском крае. Там была подростковая банда, терроризировавшая поселок, маленькие такие Цапки. И мать пятерых детей Наталья Дмитриева – она на свое несчастье пошла с подругой в кафе, где засиделась до двух ночи. Там к ней стали приставать несколько подростков пьяных. Она их отшила. Они догнали ее в переулке. Она им отказала. Они принялись ее буквально рвать в буквальном смысле слова, они ее не просто изнасиловали. Они вырвали ей кишки через влагалище и намотали на ногу, они вспороли живот, разрезали лицо. Невероятно, но факт: это всё происходило просто посреди улицы."

alexsokol777 27 августа 2018 | 11:42

norgemann: субботняя Латынина)
---

Это она Соловьёва слушает.
Он про этих нелюдей рассказывал ещё месяц назад на радио ВестиФМ, и он же добился, чтоб дело получило широкую огласку.
Ну и цапкам этим 13-18 лет, так что обосранная опять назвездила.

Только какая связь с массовыми расстрелами людей в США?
Ты думаешь таких маньяков нет в США?

navsegda 27 августа 2018 | 11:31

alexsokol777: Что за пургу ты несёшь ? Дэвид Кац не мигрант , он гражданин США из Балтимора

alexsokol777 27 августа 2018 | 11:38

navsegda: Что за пургу ты несёшь ? Дэвид Кац не мигрант , он гражданин США из Балтимора
---

:)))
Кастоюля, ты думаешь ваши только на брайтонской помойке живут?

navsegda 27 августа 2018 | 11:43

alexsokol777: Он не наши и не ваши , он американец , точка

navsegda 27 августа 2018 | 11:34

r88w556xl4: 10 августа сего года трое подростков 14-16 лет в городе с красивым русским названием Берёзовск зверски убили 20-летнего парня , прыгали на голове , прижигали труп сигаретами и снимали всё это на видео . Как ты говоришь развлечения русских , очень цивилизованно

sergirusso 27 августа 2018 | 11:30

При желании поскандалить и пострелять повод всегда найдется...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 476 6 5740 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Телевизор — любовь моя! По опросу, проведенному Левада-Центром, просмотр телевизора — доставляет россиянину главное удовольствие. На втором месте — денежная прибыль, на третьем — досуг с детьми. А что на первом месте, то и жизнью рулит!..

5 138 6 22472 20.08
Kтелевидение, пропаганда, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 168 6 14883 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Когда журналисты «Ведомостей» перестанут смотреть в стол, они мне ответят на этот вопрос В своё оправдание могу сказать, что это всё от того, что затянувшуюся драму захвата «Ведомостей» жуликами я рассматриваю как кражу чего-то очень ценного лично у меня…

5 251 6 68715 20.08
Kсми, журналистика, володин, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 184 6 20353 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Анастасия Удальцова пресс-секретарь Левого фронта

Состояние тяжелое От еды отказывается. В коридоре дежурят сотрудники спецприемника…

5 155 6 48834 20.08
Kудальцов, мнения
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 251 6 25416 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 68 6 7341 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 681 6 74191 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 56 6 6602 24.08
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Джон Маккейн Маккейн никогда не был врагом России — если, конечно, под «Россией» не иметь в виду группу узурпировавших власть отставных чекистов и членов кооператива «Озеро»…

5 89 6 10581 07:27
Kмаккейн, сша, рф, политика, память, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 6843 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 44 6 5534 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10946 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7179 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 385 6 53466 24.08
Kнемцов, литва, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп отказался опубликовать официальное заявление в связи со смертью Джона Маккейна По сведениям «Вашингтон пост», президент отклонил предложение своих помощников выступить с посланием, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги.

5 14 6 18040
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 92 6 141125 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 251 6 25416 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 155 6 329039 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 131781 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7215130
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3632488

Сегодня в эфире