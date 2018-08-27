Z Архив новостей новости
5 28 6 1943
11:02, 27 августа 2018

В России вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам

В ведомстве считают, что эта инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам.

Приказ о выплатах вознаграждений информаторам появился на интернет-портале правовой информации, документ вступает в силу со дня публикации. За сведения, которые приведут к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого, будут платить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решения о выплатах до 500 тысяч будет принимать начальник регионального управления, до 3 миллионов – первый замглавы МВД. Более крупные суммы информаторам будут перечисляться по личному приказу министра Владимира Колокольцева. Информация о награде будет размещаться на сайте МВД.

Вплоть до выхода приказа полиция выплачивала вознаграждения только в исключительных случаях за поимку особо опасных преступников. Специального фонда в МВД под эти цели не существовало, а деньги выделялись из внутренних ресурсов министерства.

Деньги информаторам будут перечисляться как в наличной, так и в безналичной форме.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gvs 27 августа 2018 | 11:08

И группу "Стукач" "ВКонтакте" пусть создадут, чтобы стучали не выходя со странички ))))

vasyakirin 27 августа 2018 | 11:39

gvs: Интересно, откуда у МВД деньги на вознаграждение, надеюсь не из бюджета статейку отмутили?

gregor 27 августа 2018 | 11:11

В России вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам
-------------------------------------------------------------------------------------------
Менталитет и генофонд .... после селекции упыря сталина в действии .
Надо бы ещё ,после анонимок информатора , что бы мебель и утварь всякая переходила после ареста , к тому ,кто написал анонимку .
Вот тогда будет полная картина .
Странно ,но это некоторые называют русский мир .
Лично я против такого определения .
Не все писал анонимки ,не все будут писать ,я надеюсь .
Лично я буду пытаться не писать , даже если будет требовать менталитет .Буду сопротивляться этому . По крайней мере постараюсь .

provincial49 27 августа 2018 | 11:11

Стукачи всех мастей, 27 августа можете объявлять Праздничным Днем!!! Перевыполним рекордные цифры времен тов. Сталина, написав более 3 млн. доносов на сограждан!

mr_samgin 27 августа 2018 | 11:25

provincial49: Как на вас поалияло то - "АУЕ, жизнь ворам"

mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 11:11


Интересно, какая часть этого бабла будет прилипать к "чистым" рукам мильтонов?

tv_victim 27 августа 2018 | 11:22

mikhail_spb_: Думаю, значительная. Теперь все дела будут раскрываться так: следователи, раскрыв дело, будут через подставного "помощника" получать эти вознаграждения. Ну процентов 10 отдадут своему агенту. Любой бомж подойдет на роль информатора.

vincenttt 27 августа 2018 | 11:11

Выводок тех, кто написал в своё время при грузинском маньяке четыре миллионов доносов и их последователи, вперёд на помощь мусорилам!

mr_samgin 27 августа 2018 | 11:27

vincenttt: АУЕ, жизнь ворам. Смерть мусорилам.
Не думал, что на эхе столько коментов будут солидарны с воровскими понятиями.
Респект, братишка!

dennik 27 августа 2018 | 11:13

А какой процент отката нужно будет сделать!? :-)))

kazlevich1949 27 августа 2018 | 11:13

Юстас Алексу: "Вот примерно в чём в сухом остатке для 51го штата США отличие щедрого ЦРУ от жадного МИ 6... с его лишь "от мёртвого осла уши"?
"Резидент" Её Величества МИ 6 в России, полковник Адам Казлевич.

ltric 27 августа 2018 | 11:16

Завтра, если будет не лень, заявлю на ОПГ Озеро.

ivfn 27 августа 2018 | 11:28

ltric: Заявишь. И что дальше. ? Вызовут санитаров видимо.

jblack2 27 августа 2018 | 11:17

Люди помогают различным организациям и бесплатно - как например по скручиванию электро счётчиков соседями...

ivfn 27 августа 2018 | 11:31

jblack2:
Если ты скручиваешь ,то я плачу намного больше за общедомовые нужды. Что делать? Варианта два. Заявить или по башке тебе дать

jblack2 27 августа 2018 | 11:37

ivfn: правду глаголишь товарищ! Только такой хренью никогда не занимался, поскольку это банальное воровство...

sergs_sergs 27 августа 2018 | 11:18

Удаляйте все свои аккаунты, теперь появится прослойка "патриотов" которая будет выискивать у вас в истории все что может привести к вашему аресту, лайки, репосты, шутки.

ivfn 27 августа 2018 | 11:33

sergs_sergs:
Может хватит тупить. Речь совершенно о другом.

sergs_sergs 27 августа 2018 | 11:43

ivfn: О чем же речь? Если чисто формально вознаграждение дают тому чьи действия способствовали аресту.

petrovich_spb 27 августа 2018 | 11:19

Информирую: некто по фамилии Путин совершил нарушает международные договоренности, ведет войны против соседей, грабит население своей страны, устраняет политических конкурентов.
Денег за информацию не прошу.

mr_samgin 27 августа 2018 | 11:22

Навальный обогатиться.

xuato 27 августа 2018 | 11:24

Как то слабенько , без огонька, конечно материальный стимул это полезно, но где орден "Павлика Морозова" трех степеней за своевременный стук. Да и еще, стучать может и было бы логично при условии, что правоохранительные органы чистые как вода в зимнем Байкале до перестройки. А то гражданин, например сдаст работников аэропорта, что те купили под видом авитоплива Волгоградского НПЗ автомобильный бензин, и заработали, ну 27 миллионов рублей, так вот, следователь, прокуратуры, полиции или ФСБ скажет вам огромное спасибо товарищ за наколку , и будет сосать взятки с расхитителей пока дело не закроют, поскольку факты не подтвердились, или подтвердились, но не 27 млн, а всего на - 2700 рулей. Вам орден, а следователю новая квартира.

piterjanis 27 августа 2018 | 11:31

Скорее всего силовики будут пилить эти деньги на типа информаторов.

arkady1956 27 августа 2018 | 11:31

Довели страну до нищеты....а теперь предлагают сдавать друг друга за бабло.....И на сколько тянут в наше время эти...33 серебренника??А за члена властного клана....если указать пальчиком....премию дадут? Или это только друг на друга,считается....Градация есть за кого дадут больше?...Эх гуляй рванина,эка заживем...глядишь и тортов полопаем!!!

neyexo 27 августа 2018 | 11:32

Не уверен, что выплатят
Но уверен, что на этом заработают
(см. кино Карпов)

zkotor 27 августа 2018 | 11:33

Гадость какая, всех своим дерьмом хотят измазать

yralez 27 августа 2018 | 11:35

Стукачи чекисткие, стукачи ментовские, стукачи на зоне у кума.
И сколько же их ?

Надо бы и им мундиры пошить с погонами.....для отличия и награждения.

valia47 27 августа 2018 | 11:35

Теперь надо помалкивать, лишнего не говорить. Экстремистов то нет совсем, зато много желающх просверлить дырочку в погонах для новой звездочки, а уж желающих получить от 50 т до 10 мл на халяву пруд-пруди.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 476 6 5740 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Телевизор — любовь моя! По опросу, проведенному Левада-Центром, просмотр телевизора — доставляет россиянину главное удовольствие. На втором месте — денежная прибыль, на третьем — досуг с детьми. А что на первом месте, то и жизнью рулит!..

5 138 6 22472 20.08
Kтелевидение, пропаганда, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 168 6 14883 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Когда журналисты «Ведомостей» перестанут смотреть в стол, они мне ответят на этот вопрос В своё оправдание могу сказать, что это всё от того, что затянувшуюся драму захвата «Ведомостей» жуликами я рассматриваю как кражу чего-то очень ценного лично у меня…

5 251 6 68715 20.08
Kсми, журналистика, володин, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 184 6 20353 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Анастасия Удальцова пресс-секретарь Левого фронта

Состояние тяжелое От еды отказывается. В коридоре дежурят сотрудники спецприемника…

5 155 6 48834 20.08
Kудальцов, мнения
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 251 6 25416 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 68 6 7341 24.08
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 681 6 74191 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 56 6 6602 24.08
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Джон Маккейн Маккейн никогда не был врагом России — если, конечно, под «Россией» не иметь в виду группу узурпировавших власть отставных чекистов и членов кооператива «Озеро»…

5 89 6 10581 07:27
Kмаккейн, сша, рф, политика, память, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 6843 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 44 6 5534 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10946 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7179 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 385 6 53466 24.08
Kнемцов, литва, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп отказался опубликовать официальное заявление в связи со смертью Джона Маккейна По сведениям «Вашингтон пост», президент отклонил предложение своих помощников выступить с посланием, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги.

5 14 6 18040
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 92 6 141125 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 251 6 25416 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 155 6 329039 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 131781 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7215130
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3632488

Сегодня в эфире