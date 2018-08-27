В России вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам
В ведомстве считают, что эта инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам.
Приказ о выплатах вознаграждений информаторам появился на интернет-портале правовой информации, документ вступает в силу со дня публикации. За сведения, которые приведут к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого, будут платить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решения о выплатах до 500 тысяч будет принимать начальник регионального управления, до 3 миллионов – первый замглавы МВД. Более крупные суммы информаторам будут перечисляться по личному приказу министра Владимира Колокольцева. Информация о награде будет размещаться на сайте МВД.
Вплоть до выхода приказа полиция выплачивала вознаграждения только в исключительных случаях за поимку особо опасных преступников. Специального фонда в МВД под эти цели не существовало, а деньги выделялись из внутренних ресурсов министерства.
Деньги информаторам будут перечисляться как в наличной, так и в безналичной форме.
Комментарии28
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gvs 27 августа 2018 | 11:08
И группу "Стукач" "ВКонтакте" пусть создадут, чтобы стучали не выходя со странички ))))
vasyakirin 27 августа 2018 | 11:39
gvs: Интересно, откуда у МВД деньги на вознаграждение, надеюсь не из бюджета статейку отмутили?
gregor 27 августа 2018 | 11:11
В России вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам
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Менталитет и генофонд .... после селекции упыря сталина в действии .
Надо бы ещё ,после анонимок информатора , что бы мебель и утварь всякая переходила после ареста , к тому ,кто написал анонимку .
Вот тогда будет полная картина .
Странно ,но это некоторые называют русский мир .
Лично я против такого определения .
Не все писал анонимки ,не все будут писать ,я надеюсь .
Лично я буду пытаться не писать , даже если будет требовать менталитет .Буду сопротивляться этому . По крайней мере постараюсь .
provincial49 27 августа 2018 | 11:11
Стукачи всех мастей, 27 августа можете объявлять Праздничным Днем!!! Перевыполним рекордные цифры времен тов. Сталина, написав более 3 млн. доносов на сограждан!
mr_samgin 27 августа 2018 | 11:25
provincial49: Как на вас поалияло то - "АУЕ, жизнь ворам"
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 11:11
Интересно, какая часть этого бабла будет прилипать к "чистым" рукам мильтонов?
tv_victim 27 августа 2018 | 11:22
mikhail_spb_: Думаю, значительная. Теперь все дела будут раскрываться так: следователи, раскрыв дело, будут через подставного "помощника" получать эти вознаграждения. Ну процентов 10 отдадут своему агенту. Любой бомж подойдет на роль информатора.
vincenttt 27 августа 2018 | 11:11
Выводок тех, кто написал в своё время при грузинском маньяке четыре миллионов доносов и их последователи, вперёд на помощь мусорилам!
mr_samgin 27 августа 2018 | 11:27
vincenttt: АУЕ, жизнь ворам. Смерть мусорилам.
Не думал, что на эхе столько коментов будут солидарны с воровскими понятиями.
Респект, братишка!
dennik 27 августа 2018 | 11:13
А какой процент отката нужно будет сделать!? :-)))
kazlevich1949 27 августа 2018 | 11:13
Юстас Алексу: "Вот примерно в чём в сухом остатке для 51го штата США отличие щедрого ЦРУ от жадного МИ 6... с его лишь "от мёртвого осла уши"?
"Резидент" Её Величества МИ 6 в России, полковник Адам Казлевич.
ltric 27 августа 2018 | 11:16
Завтра, если будет не лень, заявлю на ОПГ Озеро.
ivfn 27 августа 2018 | 11:28
ltric: Заявишь. И что дальше. ? Вызовут санитаров видимо.
jblack2 27 августа 2018 | 11:17
Люди помогают различным организациям и бесплатно - как например по скручиванию электро счётчиков соседями...
ivfn 27 августа 2018 | 11:31
jblack2:
Если ты скручиваешь ,то я плачу намного больше за общедомовые нужды. Что делать? Варианта два. Заявить или по башке тебе дать
jblack2 27 августа 2018 | 11:37
ivfn: правду глаголишь товарищ! Только такой хренью никогда не занимался, поскольку это банальное воровство...
sergs_sergs 27 августа 2018 | 11:18
Удаляйте все свои аккаунты, теперь появится прослойка "патриотов" которая будет выискивать у вас в истории все что может привести к вашему аресту, лайки, репосты, шутки.
ivfn 27 августа 2018 | 11:33
sergs_sergs:
Может хватит тупить. Речь совершенно о другом.
sergs_sergs 27 августа 2018 | 11:43
ivfn: О чем же речь? Если чисто формально вознаграждение дают тому чьи действия способствовали аресту.
petrovich_spb 27 августа 2018 | 11:19
Информирую: некто по фамилии Путин совершил нарушает международные договоренности, ведет войны против соседей, грабит население своей страны, устраняет политических конкурентов.
Денег за информацию не прошу.
mr_samgin 27 августа 2018 | 11:22
Навальный обогатиться.
xuato 27 августа 2018 | 11:24
Как то слабенько , без огонька, конечно материальный стимул это полезно, но где орден "Павлика Морозова" трех степеней за своевременный стук. Да и еще, стучать может и было бы логично при условии, что правоохранительные органы чистые как вода в зимнем Байкале до перестройки. А то гражданин, например сдаст работников аэропорта, что те купили под видом авитоплива Волгоградского НПЗ автомобильный бензин, и заработали, ну 27 миллионов рублей, так вот, следователь, прокуратуры, полиции или ФСБ скажет вам огромное спасибо товарищ за наколку , и будет сосать взятки с расхитителей пока дело не закроют, поскольку факты не подтвердились, или подтвердились, но не 27 млн, а всего на - 2700 рулей. Вам орден, а следователю новая квартира.
piterjanis 27 августа 2018 | 11:31
Скорее всего силовики будут пилить эти деньги на типа информаторов.
arkady1956 27 августа 2018 | 11:31
Довели страну до нищеты....а теперь предлагают сдавать друг друга за бабло.....И на сколько тянут в наше время эти...33 серебренника??А за члена властного клана....если указать пальчиком....премию дадут? Или это только друг на друга,считается....Градация есть за кого дадут больше?...Эх гуляй рванина,эка заживем...глядишь и тортов полопаем!!!
neyexo 27 августа 2018 | 11:32
Не уверен, что выплатят
Но уверен, что на этом заработают
(см. кино Карпов)
zkotor 27 августа 2018 | 11:33
Гадость какая, всех своим дерьмом хотят измазать
yralez 27 августа 2018 | 11:35
Стукачи чекисткие, стукачи ментовские, стукачи на зоне у кума.
И сколько же их ?
Надо бы и им мундиры пошить с погонами.....для отличия и награждения.
valia47 27 августа 2018 | 11:35
Теперь надо помалкивать, лишнего не говорить. Экстремистов то нет совсем, зато много желающх просверлить дырочку в погонах для новой звездочки, а уж желающих получить от 50 т до 10 мл на халяву пруд-пруди.