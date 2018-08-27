В России вступил в силу приказ МВД о выплатах информаторам

В ведомстве считают, что эта инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам.

Приказ о выплатах вознаграждений информаторам появился на интернет-портале правовой информации, документ вступает в силу со дня публикации. За сведения, которые приведут к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого, будут платить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решения о выплатах до 500 тысяч будет принимать начальник регионального управления, до 3 миллионов – первый замглавы МВД. Более крупные суммы информаторам будут перечисляться по личному приказу министра Владимира Колокольцева. Информация о награде будет размещаться на сайте МВД.

Вплоть до выхода приказа полиция выплачивала вознаграждения только в исключительных случаях за поимку особо опасных преступников. Специального фонда в МВД под эти цели не существовало, а деньги выделялись из внутренних ресурсов министерства.

Деньги информаторам будут перечисляться как в наличной, так и в безналичной форме.