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Эксклюзив Эха 11:00, 27 августа 2018

Среди россиян вновь растёт ксенофобия

Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".
Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.

Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.

Комментарии

23

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allasc 27 августа 2018 | 11:02

растет доля идиотов.... это понятно и предсказуемо

andre_klimov 27 августа 2018 | 11:09

allasc:
"Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе." (С) К.Прутков

serge_moro 27 августа 2018 | 11:32

andre_klimov: Неудивительно.Иметь такую ничтожную власть и надеяться,что все нации цветы общества. Смешно.Путин сделал невозможное в дебилизации своего населения

kryimzdick 27 августа 2018 | 11:03

На самом деле Россия для ротенбергов и усмановых

putin_itogy 27 августа 2018 | 11:03

Причина одна - путинизм.

(комментарий скрыт)

servelat 27 августа 2018 | 11:05

анИлитики куевы

nemez1 27 августа 2018 | 11:06

эта информация очень важна для немцев, ещё проживающих в РФ, с Вами будут повторять, всё, что уже имели в ссср, репрессии, лагеря, депортация.

mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 11:08


Взамен предлагаются ввести лозунг "Россия для нерусских"!

allasc 27 августа 2018 | 11:16

mikhail_spb_: очковые туалеты в России пусть останутся для русских.... ну кому они еще нужны эти туалеты... очковые

archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 11:24

mikhail_spb_: " Взамен предлагаются ввести лозунг "Россия для нерусских" "

план "п" - "Россия без русских" - но гопники это не афишируют, потихоньку "зачищая" титульную нацию страны

ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 11:08

богоизбранные либералы всем надоели.

kryimzdick 27 августа 2018 | 11:15

ukraminadozemljudobrjt: абрамовичи, вексельберги, ротенберги, симонянши, канделайки, михельсоны

vincenttt 27 августа 2018 | 11:09

А что, всё закономерно!...Если гопник гэбистский со своей "вертикалью власти" продолжают геноцид коренного населения России, распродавая и землю и рабочие места, вот и реакция истребляемых этой швалью гэбистской!

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sg98 27 августа 2018 | 11:11

Ух как заскулили хомячки. Только забыли, пидорасы лицемерные, как они реагируют на преступления совершаемые приезжими в Европе. Как их колбасит от праведного гнева и что они говорят про ислам тогда.. Лживые ублюдки..

kryimzdick 27 августа 2018 | 11:16

sg98: а шо они говорят за Тору?

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fedor57 27 августа 2018 | 11:16

На самом деле лозунг " Россия для русских" поддерживают гораздо больше людей, просто на фоне уголовных дел за экстремизм многие боятся говорить правду, вдруг это не социолог, а сотрудник центра Э в штатском.

timwlad87 27 августа 2018 | 11:20

Среди россиян вновь растёт ксенофобия
Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".
Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.

Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.
-----------------
Ну опять брешут в этом Левада Центре.
Именно ксенофобия россиян вернула Крым и дала по зубам нацистам во власти в Киеве.
Всегда между людьми и странами отношения между как между библейскими братьями Каином и Авелем.И слабых бьют.
Как говорил Черчилль,именно мораль демократии определяет и том какая будет власть.
Отдавать власть недеспособным недоумкам и диссидентам это идиотизм.

vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 11:22

Похоже, скоро без измерения формы черепа и справки об "особой хромосоме" даже в детсадик не примут.

hiryrg 27 августа 2018 | 11:33

Ну ничего. Доживем и до следующего этапа.

nikolaitschi 27 августа 2018 | 11:34

Если бы вопрос бал поставлен правильно : "Россия для граждан России", то голосование было бы еще убедительней и правдивей. Граждане обложены налогами и запретами по самок никуда. Наши же гости всегда могут отъехать на родину и избежать формальностей. У них есть диаспоры, которые решают вопросы. Вопросы граждан России решаются с позиций "Отнять", "Не пущать", "Не положено". Наши граждане неугодны, потому что с них сложней и опасней брать. Россия стала единственной страной с неблагоприятным климатом именно для собственных граждан. Сказки о низкой безработице - ложь. Просто очень высок процент отчаявшихся.

zkotor 27 августа 2018 | 11:38

а врагов в вывозящих десятки триллионов из страны, распродающих территории и недра они не видят, опять ложные цели захватили?

zkotor 27 августа 2018 | 11:40

zkotor: причём банда эта интернациональна

ladyirina 27 августа 2018 | 11:40

"Россия для русских" - к сожалению, понять можно. В Питере в руках азиатов вся торговля, потому что там привольнее всего жульничать и воровать. Главное, они совершенно не воспринимают наши нормы поведения, а навязывают свои, зачастую жуткие, пещерные. И это очень противно. Думаю, что если мы погибнем, то от азиатов и никогда - от цивилизованной Америки и Европы.

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