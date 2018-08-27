Среди россиян вновь растёт ксенофобия
Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".
Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.
Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.
Комментарии23
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allasc 27 августа 2018 | 11:02
растет доля идиотов.... это понятно и предсказуемо
andre_klimov 27 августа 2018 | 11:09
allasc:
"Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе." (С) К.Прутков
serge_moro 27 августа 2018 | 11:32
andre_klimov: Неудивительно.Иметь такую ничтожную власть и надеяться,что все нации цветы общества. Смешно.Путин сделал невозможное в дебилизации своего населения
kryimzdick 27 августа 2018 | 11:03
На самом деле Россия для ротенбергов и усмановых
putin_itogy 27 августа 2018 | 11:03
Причина одна - путинизм.
servelat 27 августа 2018 | 11:05
анИлитики куевы
nemez1 27 августа 2018 | 11:06
эта информация очень важна для немцев, ещё проживающих в РФ, с Вами будут повторять, всё, что уже имели в ссср, репрессии, лагеря, депортация.
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 11:08
Взамен предлагаются ввести лозунг "Россия для нерусских"!
allasc 27 августа 2018 | 11:16
mikhail_spb_: очковые туалеты в России пусть останутся для русских.... ну кому они еще нужны эти туалеты... очковые
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 11:24
mikhail_spb_: " Взамен предлагаются ввести лозунг "Россия для нерусских" "
план "п" - "Россия без русских" - но гопники это не афишируют, потихоньку "зачищая" титульную нацию страны
ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 11:08
богоизбранные либералы всем надоели.
kryimzdick 27 августа 2018 | 11:15
ukraminadozemljudobrjt: абрамовичи, вексельберги, ротенберги, симонянши, канделайки, михельсоны
vincenttt 27 августа 2018 | 11:09
А что, всё закономерно!...Если гопник гэбистский со своей "вертикалью власти" продолжают геноцид коренного населения России, распродавая и землю и рабочие места, вот и реакция истребляемых этой швалью гэбистской!
sg98 27 августа 2018 | 11:11
Ух как заскулили хомячки. Только забыли, пидорасы лицемерные, как они реагируют на преступления совершаемые приезжими в Европе. Как их колбасит от праведного гнева и что они говорят про ислам тогда.. Лживые ублюдки..
kryimzdick 27 августа 2018 | 11:16
sg98: а шо они говорят за Тору?
fedor57 27 августа 2018 | 11:16
На самом деле лозунг " Россия для русских" поддерживают гораздо больше людей, просто на фоне уголовных дел за экстремизм многие боятся говорить правду, вдруг это не социолог, а сотрудник центра Э в штатском.
timwlad87 27 августа 2018 | 11:20
Среди россиян вновь растёт ксенофобия
Опрос Левада Центра показал, что с 10 до 19 процентов увеличилась доля граждан, одобряющих лозунг «Россия для русских». Почти в два раза выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания страна ряда этносов, в частности, цыган, китайцев и вьетнамцев".
Итоги опроса показывают, что настроение у многие россиян стало более пессимистичным. Об этом сказал «Эху Москвы» директор информационно-анилитического Центра «Сова» Александр Верховский.
Верховский добавил, что в предыдущие 4 года была обратная тенденция. Она была связана с тем, что в свете событий в Донбассе граждане видели врага прежде всего в западных странах. Теперь этот этап, видимо, закончен.
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Ну опять брешут в этом Левада Центре.
Именно ксенофобия россиян вернула Крым и дала по зубам нацистам во власти в Киеве.
Всегда между людьми и странами отношения между как между библейскими братьями Каином и Авелем.И слабых бьют.
Как говорил Черчилль,именно мораль демократии определяет и том какая будет власть.
Отдавать власть недеспособным недоумкам и диссидентам это идиотизм.
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 11:22
Похоже, скоро без измерения формы черепа и справки об "особой хромосоме" даже в детсадик не примут.
hiryrg 27 августа 2018 | 11:33
Ну ничего. Доживем и до следующего этапа.
nikolaitschi 27 августа 2018 | 11:34
Если бы вопрос бал поставлен правильно : "Россия для граждан России", то голосование было бы еще убедительней и правдивей. Граждане обложены налогами и запретами по самок никуда. Наши же гости всегда могут отъехать на родину и избежать формальностей. У них есть диаспоры, которые решают вопросы. Вопросы граждан России решаются с позиций "Отнять", "Не пущать", "Не положено". Наши граждане неугодны, потому что с них сложней и опасней брать. Россия стала единственной страной с неблагоприятным климатом именно для собственных граждан. Сказки о низкой безработице - ложь. Просто очень высок процент отчаявшихся.
zkotor 27 августа 2018 | 11:38
а врагов в вывозящих десятки триллионов из страны, распродающих территории и недра они не видят, опять ложные цели захватили?
zkotor 27 августа 2018 | 11:40
zkotor: причём банда эта интернациональна
ladyirina 27 августа 2018 | 11:40
"Россия для русских" - к сожалению, понять можно. В Питере в руках азиатов вся торговля, потому что там привольнее всего жульничать и воровать. Главное, они совершенно не воспринимают наши нормы поведения, а навязывают свои, зачастую жуткие, пещерные. И это очень противно. Думаю, что если мы погибнем, то от азиатов и никогда - от цивилизованной Америки и Европы.