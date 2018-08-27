Букет к 1 сентября обойдётся москвичам в среднем 1500 – 2000 рублей
Так считают в ассоциации российских флористов. Там отмечают, что серьёзного роста цент на цветы не наблюдается. В регионах букет обойдётся в 900 – 1000 рублей.
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Так считают в ассоциации российских флористов. Там отмечают, что серьёзного роста цент на цветы не наблюдается. В регионах букет обойдётся в 900 – 1000 рублей.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии7
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guliona 27 августа 2018 | 10:40
А в Билле обещают букет из гладиолусов за 115 рублей.
andre_klimov 27 августа 2018 | 11:03
guliona:
Ну, справедливости ради, букет от пучка стеблей с цветами отличается, как Porshe от Лада-Калина - далеко не только ценой.
guliona 27 августа 2018 | 11:20
andre_klimov: Я догадываюсь) Однако не вижу смысла меряться букетами. Учителя потом просто не знают, что с ними делать.
andre_klimov 27 августа 2018 | 11:41
guliona:
Я этого тоже никогда не понимал. Поздравить учителя с Днём Рождения или выпуском класса - одно дело. При этом лучше, если дети сами решают, как им поздравить учителя. А дарить подарок по сомнительному поводу - началу трудного сезона?...
Я в то время своим детям говорил: "Хотите сделать приятное учителю? Учитесь, что бы он видел, что старается не зря!". А так это больше напоминает детский вариант "гонки взяток".
ostapbey 27 августа 2018 | 10:57
Жаль что Мичурин с Лысенком занимались разной лабудой..
Нет чтобы обуванчики придумать с пиком цветения в третью декаду августа...
Вот родители как были бы довольны....
Даже..
xuato 27 августа 2018 | 11:04
Поездка на загородный луг с лесом и экибана с еловой шишки и высушенных полевых цветочком с названием - "Денег нет но Вы учитесь" будет стоить всего лишь в цену билета или бензина.
andre_klimov 27 августа 2018 | 11:14
xuato: "всего лишь в цену билета или бензина."
Ой, не сглазьте... В смысле - "всего лишь" :))