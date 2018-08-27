В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотных автомобилях
Машины курсируют по фиксированному маршруту протяжённостью чуть более 5 километров. Эксперимент продлится до 8 сентября. Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения. Пока за рулём всё равно будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в управление в экстренных ситуациях.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 10:35
А в России скоро будут ездить на электрических "ижах-комби".
Когда увидим нацдилера, едущего на этом чуде техники по Крымскому мосту?
ac_dc 27 августа 2018 | 10:38
В Солярисе Тарковского показан автомобиль без водилы который именно по Токио рулил.
Только это происходило в весьма отдаленном будущем. Тогда наловчились уже летать далеко за пределы Солнечной системы.
ed10075 27 августа 2018 | 10:52
У них БЕСпилотники, а у нас БЕСсовестные руководители.
dennik 27 августа 2018 | 11:06
А в великой нефте-газовой стране скоро все будут ходить пешком ...
riots 27 августа 2018 | 11:20
Зачем вам автомобиль если у вас нет дорог ? (С)