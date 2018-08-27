В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотных автомобилях

Машины курсируют по фиксированному маршруту протяжённостью чуть более 5 километров. Эксперимент продлится до 8 сентября. Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения. Пока за рулём всё равно будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в управление в экстренных ситуациях.