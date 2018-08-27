Бывшая база ЦРУ на северо-востоке Таиланда стала музеем

Теперь все смогут увидеть антенное поле, служебные помещения и казармы, а также подземный туннель длиной в 300 метров, в котором размещалось секретное электронное оборудование. Оно использовалось в ходы холодной войны для прослушивания радиоэфира Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Как передаёт ТАСС, официальное открытие музея состоится в эту субботу.