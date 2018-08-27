В ООН сегодня обсудят вопросы применения боевых роботов

Правозащитники предлагают их запретить.

Еще недавно угроза человечеству от «терминаторов» казалась чем-то из области фантастики. Теперь с появлением большого количества беспилотников, автоматизированной бронетехники и нейросетей эта проблема активно обсуждается экспертами и правозащитниками. Международная правозащитная организация Human Rights Watch недавно выпустила доклад, где говорится, что использование боевых роботов нарушает нормы гуманитарного права.

В документе странам ООН предлагается установить превентивный запрет на подобные системы вооружений, пока они не распространились по всему миру. С аналогичным призывом к ООН в прошлом году выступила группа специалистов из двух десятков стран, в их числе основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также Мустафа Сулейман, создавший принадлежащую Google компанию DeepMind, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. В их обращении говорится об угрозе применения автономного оружия хакерами на службе у террористов.

Ранее компания Google пообещала не разрабатывать искусственный интеллект в целях вооружения.