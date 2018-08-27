В ООН сегодня обсудят вопросы применения боевых роботов
Правозащитники предлагают их запретить.
Еще недавно угроза человечеству от «терминаторов» казалась чем-то из области фантастики. Теперь с появлением большого количества беспилотников, автоматизированной бронетехники и нейросетей эта проблема активно обсуждается экспертами и правозащитниками. Международная правозащитная организация Human Rights Watch недавно выпустила доклад, где говорится, что использование боевых роботов нарушает нормы гуманитарного права.
В документе странам ООН предлагается установить превентивный запрет на подобные системы вооружений, пока они не распространились по всему миру. С аналогичным призывом к ООН в прошлом году выступила группа специалистов из двух десятков стран, в их числе основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также Мустафа Сулейман, создавший принадлежащую Google компанию DeepMind, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. В их обращении говорится об угрозе применения автономного оружия хакерами на службе у террористов.
Ранее компания Google пообещала не разрабатывать искусственный интеллект в целях вооружения.
Комментарии4
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sterhogolub 27 августа 2018 | 10:45
И ни слова про Игорька(
ematveev 27 августа 2018 | 11:14
А смысл?
США, например, уже имеет опыт посылания ООН на хер.
Даже решения трибуналов ООН.
Ну в "цивилизованном мире" же так принято, не?
navsegda 27 августа 2018 | 11:26
ematveev: Большая часть ООН развивающиеся страны или страны третьего мира , у них не то что роботов , у них автоматов с газировкой нет , им не роботы нужны ,а постоянная дойка на бабосы более успешных стран , поэтому их мнение в игнор , каждый сверчок знай свой шесток
navsegda 27 августа 2018 | 11:29
В нормальных развитых обществах человеческая жизнь дорого стоит , в том числе и жизнь солдата , поэтому боевые роботы неизбежны , а православные пусть продолжают закидывать мясом противника