Правительство Москвы собирается сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной реформы
Как пишут «Ведомости», их будут предоставлять, как и сейчас, в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Мэрия объявит об этом после выборов градоначальника 9 сентября. Пока официально эту информацию не подтверждают.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 10:32
Очевидно, что это подкуп избирателей пенсионного и околопенсионного возраста.
xuato 27 августа 2018 | 10:59
Главное сбить накал страстей, усыпить бдительность обывателя, дать копеечку в виде типа помощи, и главное запустить получение пенсии в 65 лет, а далее когда этот Закон примут, тихонечко мелкими шажками будут урезать выплаты не меняя закона. В регионах пусть бунтуют гланое что бы Московский вулкан численностью 12 миллионов не бабахнул. Ведь Ульянов, хитрый дядя, он че говорил - дескать народники ушли образовывать народ взывать к его совести, активности и ... пропали в темном царстве нищеты и выживания, а мы дескать большевики тупо захватим власть в столице, без всяких там народофильских соплей.