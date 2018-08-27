В Пензенской области арестованы организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на 1 миллиард рублей
Пострадавшими признаны свыше 3 тысяч человек. Злоумышленники брали у граждан деньги, обещая высокие дивиденды – до 60 процентов в год за счёт инвестиций в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. Никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла. Выплаты проводились исключительно за счёт поступлений от новых клиентов.
Комментарии7
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ac_dc 27 августа 2018 | 10:33
Пострадавшими признаны
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- Пока живут на свете дураки....
"Халява, сер"
vincenttt 27 августа 2018 | 10:45
И всё произошло просто мгновенно!...Можно подумать, что за какую-то неделю в одной из самых нищих областей РФ был собран аж целый миллиард!…"бабло" с мусорилами, не поделили вот и "арестованы"..
mr_samgin 27 августа 2018 | 10:49
Руки прочь от бизнесменов!
Опять наезд на предпринимателей. Каждый имеет право зарабатывать как может.
Люди даже не успели начать вести бизнес, только раскручивались, хотели вложиться в строительство. А тут менты нагрянули.
andriy 27 августа 2018 | 10:57
)) \\Хватит кошмарить бизнес\\ (с)
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 11:00
Проклятый Обама, отдай наш миллиард и убирайся из родной Пензы!
alexey_x 27 августа 2018 | 11:17
Неужели люди МММом не нахлебались???
a_m_59 27 августа 2018 | 11:23
Самая большая пирамида финансовая, это пенсионный фонд и сбербанк...Всю жизнь люди платили в пенсионный фонд со своей зарплаты ежемесячно 28%, потом 22%, а теперь оказалось, что денег там нет, а пенсии платят за счет взносов работающих сейчас...То же самое сбербанк...Захотели у людей деньги со счетов в сберкассе отобрать (как я думаю, на залоговые аукционы в девяностых годах), издали указ - "денег нет, но вы держитесь"...