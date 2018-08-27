Тверской суд Москвы сегодня рассматривает административное дело Алексея Навального
Политика обвиняют в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальный был задержан в субботу около своего дома. Ему грозит крупный штраф или административный арест до 30 суток.
Комментарии1
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danko1 27 августа 2018 | 10:08
Суд обвиняет не Навального, а себя и власть в нарушении Конституции и обличает в маразме преступный режим.