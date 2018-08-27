Дональд Трамп запретил своей администрации публиковать хвалебный пресс-релиз о сенаторе Маккейне

Республиканец и известный оппонент нынешнего президента США умер от рака в субботу в возрасте 81 года.

Администрация Белого дома собиралась выпустить официальное заявление по поводу смерти сенатора Джона Маккейна, в котором перечислялись его заслуги, а сам республиканец был назван «героем». Однако, как рассказали The Washington Post бывшие и нынешние сотрудники Белого дома, Дональд Трамп запретил публиковать хвалебный некролог. Вместо этого американский президент ограничился коротким сообщением в Twitter, где выразил соболезнования родным Маккейна. В СМИ связывают это с непростыми отношениями между Трампом и покойным сенатором, который часто критиковал президента, в том числе из-за его позиции по отношению к России.

Ранее сообщалось, что Маккейн, который больше года боролся с онкологическим заболеванием, попросил не звать Трампа на свои похороны. От Белого дома на церемонии будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. При этом двух предыдущих президентов – Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму – попросили выступить на похоронах.

Сенатора похоронят 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую окончил Маккейн.