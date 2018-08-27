Дональд Трамп запретил своей администрации публиковать хвалебный пресс-релиз о сенаторе Маккейне
Республиканец и известный оппонент нынешнего президента США умер от рака в субботу в возрасте 81 года.
Администрация Белого дома собиралась выпустить официальное заявление по поводу смерти сенатора Джона Маккейна, в котором перечислялись его заслуги, а сам республиканец был назван «героем». Однако, как рассказали The Washington Post бывшие и нынешние сотрудники Белого дома, Дональд Трамп запретил публиковать хвалебный некролог. Вместо этого американский президент ограничился коротким сообщением в Twitter, где выразил соболезнования родным Маккейна. В СМИ связывают это с непростыми отношениями между Трампом и покойным сенатором, который часто критиковал президента, в том числе из-за его позиции по отношению к России.
Ранее сообщалось, что Маккейн, который больше года боролся с онкологическим заболеванием, попросил не звать Трампа на свои похороны. От Белого дома на церемонии будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. При этом двух предыдущих президентов – Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму – попросили выступить на похоронах.
Сенатора похоронят 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую окончил Маккейн.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 10:04
Очевидно, что Трамп сделал это по приказу своих хозяев-кремлежуликов, которых бесят антибольшевицкие взгляды Маккейна.
noxepy_88 27 августа 2018 | 10:07
mikhail_spb_: Сударь, вы пьяны? Или ваш аккаунт взломал КГБ? Как может быть страна бензоколонка с разорванной в клочья экономикой, хозяином президента единственной в мире супердержавы?! Вы чего?!
edyunia 27 августа 2018 | 10:09
mikhail_spb_: \\Трамп сделал это по приказу своих хозяев-кремлежуликов\\
Не думаю, у него своей глупости хватает. Такой поступок говорит ооочень многое о Трампе.
echo_shar 27 августа 2018 | 10:07
Странно было бы хвалить больного на голову упыря - убийцу вьетнамского и иракского народов.
Хорошо, что Маккейн не успел так же крепко полюбить народы России.
Хотя очевидно, что Трампа больше беспокоят зря потраченные на эти войны бюджетные деньги.