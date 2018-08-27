Дональд Трамп не дал согласия на публикацию хвалебного пресс-релиза в память о скончавшемся сенаторе Джоне Маккейне
Об этом сообщает газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на сотрудников аппарата президента. По их данным, Трамп решил ограничиться публикацией короткого сообщения с соболезнованиями в Твиттере. До своей смерти Маккейн резко критиковал политику нынешнего президента, а также просил семью не приглашать его на свои похороны. Они пройдут 2 сентября 2 сентября в Академии ВМС в штате Мэриленд.
Прощание с сенатором пройдёт 31 августа в кафедральном соборе Вашингтона.
Комментарии4
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sg98 27 августа 2018 | 09:36
«Никогда и никому не желал зла, но некоторые некрологи читал с явным удовольствием.» (с)Марк Твен.
ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 09:41
Все российские либералы должны его осудить.
trans 27 августа 2018 | 09:57
А что еще можно ожидать от путинского жополиза? Только и может что заискивать перед Путей и пресмыкаться перед ним.
Повезло американцам, что у них реальное разделение властей, а то бы засунул Трамп США в задницу как Путя Россию.
sg98 27 августа 2018 | 10:04
trans:
Вот так походя ты обозвал 50% американцев путинскими жополизами ))