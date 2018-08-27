Дональд Трамп не дал согласия на публикацию хвалебного пресс-релиза в память о скончавшемся сенаторе Джоне Маккейне

Об этом сообщает газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на сотрудников аппарата президента. По их данным, Трамп решил ограничиться публикацией короткого сообщения с соболезнованиями в Твиттере. До своей смерти Маккейн резко критиковал политику нынешнего президента, а также просил семью не приглашать его на свои похороны. Они пройдут 2 сентября 2 сентября в Академии ВМС в штате Мэриленд.

Прощание с сенатором пройдёт 31 августа в кафедральном соборе Вашингтона.