Правительство Москвы собирается сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной реформы
Как пишут «Ведомости», их будут предоставлять, как и сейчас, в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Мэрия объявит об этом после выборов градоначальника 9 сентября. Пока официально эту информацию не подтверждают.
Комментарии14
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semia 27 августа 2018 | 09:35
Что я на тебе только не обещал(из анекдота)
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 09:37
Вот за это россияне так любят Солнценосную Столицу Нашей Родины и её замечательных жителей.
ruthenocene 27 августа 2018 | 09:39
Срок выхода на пенсию по старости записан в Конституции. Правительство Москвы, получается, официально заявило о выходе из состава РФ? :))
wuwer 27 августа 2018 | 09:41
))) Значить вопрос уже решён положительно?
Только морковку надо подвесить побольше для баранов
trans 27 августа 2018 | 09:42
Не хило так Москва жирует за счет провинции. Российские законы таковы что бизнесу выгодно регистрировать головные офисы компаний в столице, там и платят основные налоги, а не на территориях, где реально добывается нефть, газ или уголь, производится металл и т.д.
Кроме того в бюджет Москвы поступает налог на прибыль, в то время как в других городах России он идет в федеральный бюджет. Также налог дохода физических лиц в бюджет Москвы поступает полностью, в то время как в регионах он распределяется на всю область.
Создали Москве особые условия, а до провинции и дела никому нет. Не зря же стали говорить что Москва это не Россия.
dictvena 27 августа 2018 | 09:59
trans: Ты, недоумок, поживи хоть месяц в Москве. На переездки в день уходит больше ста рублей. Продукты дороже чем в провинции.
donez 27 августа 2018 | 09:42
Опять Россию ради московитов будут обирать
tunis 27 августа 2018 | 09:43
Надо Москву выделить в отдельное государство.
lager23 27 августа 2018 | 09:47
сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной реформы
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Как это может быть, если пенсионный возраст будет поднят, и в 55/60 люди не будут пенсионерами, а доплаты адресуются пенсам?
Власть крутит задницей танцуя тверк, надеясь ввести народ в замешательство и противодемонстрационный ступор!
zolingen 27 августа 2018 | 09:59
lager23: во во. Тоже ни хрена не понял. Одно противоречит другому.
lapuh 27 августа 2018 | 09:53
Москореп.
curious69_ 27 августа 2018 | 10:02
:Железная ЛОГИКА.. для УМАЛИШЁННЫХ. Значит так ... человек по одному из вариантов ,являясь жителем Москвы и имея среднюю ЗП в 60 тысяч рублей ( по Москве - статистика), будет в 61 год (муж) и в 56(жен) РАБОТАЯ получать надбавку Московскую до 17 тысяч рублей. А если не работая то всё равно будет получать свои КРОВНЫЕ 17 тысяч с барского стола.
ИДИЁТЫ (как говорят в Одессе) обещают другим ИДИЁТАМ.
dictvena 27 августа 2018 | 10:04
Мuдачье провинциальное, не брызгайте слюной! Поживите в Москве хоть год, узнаете. На переездки в день уходит больше ста рублей. Продукты дороже чем в провинции. Квартплата выыше. Вы за квт энергии скока платите? То-то! А трата на прикид? - в разы больше.
kypykyky 27 августа 2018 | 10:10
dictvena: не ной. Переезжаю тогда с Саратовскую губернию