Тверской суд в Москве сегодня будет решать судьбу Алексея Навального
Это связано с протоколом об административном правонарушении. Накануне политик был задержан возле своего дома в Москве. Его обвиняют в нарушении организации акции ещё в январе этого года.
Алексея Навального уже доставили в суд.
Юрист ФБК Александр Помазуев сообщил «Эху Москвы», что вряд ли ему удастся ознакомиться с материалами дела до суда.
На прошлой неделе Алексей Навальный подал заявку на проведение 9 сентября в центре Москвы акции против пенсионной реформы. Мэрия сказала, что проведение шествия на Тверской, так как в этот день там запланировано множество мероприятий.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 09:33
Очевидно, что сервильный "суд" выполнит приказ обиженных кремлежуликов и посадит Алексея Навального на 30 суток.
gordy 27 августа 2018 | 09:54
"Тверской суд в Москве сегодня будет решать судьбу Алексея Навального"
Давайте уж суду оставим приговор, а судьбу - Боженьке?
ivfn 27 августа 2018 | 09:35
//Алексея Навального уже доставили в суд.//
Сейчас получит 30 суток,потом отправится в вояж по Европам и Америкам. Романтика,драйв ,адреналин. Жена ,дети ...? Да и хрен с ними.
m_doc 27 августа 2018 | 09:38
ivfn: Жена-дети давеча в Испанию свинтили. Бросили папашку на произвол судьбы.
ivfn 27 августа 2018 | 09:42
m_doc:
Жена-дети давеча в Испанию свинтили.//
Уже. Значит и Лелик подтянется после отсидки. У этого семейства все отлажено.
m_doc 27 августа 2018 | 09:46
ivfn: Ага.
Он пел, озирая
Родные края:
"Гренада, Гренада,
Гренада моя!"
(с)
gregor 27 августа 2018 | 09:37
Тверской суд в Москве сегодня будет решать судьбу Алексея Навального
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придёт время и судьбу Навального решит Народ России ,не население телевизионное зомбированное ,а именно НАРОД России .
И тогда решится и судьба всех судей ,которые нарушали конституцию России .
И решится судьба гаранта конституции ,который на ней клялся и предал всю , до последней буквы .
m_doc 27 августа 2018 | 09:44
gregor: (хором, подтягивайся):
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
markdim 27 августа 2018 | 09:49
gregor: а что это.. народом теперь называется зомбированная Эхом и изливающая желчь кучка всезнаек?
jblack2 27 августа 2018 | 09:38
Любым способом "революционер" старается оставаться в медийном пространстве.
Вместо конструктивной работы - скандалы, буза, и откровенное вранье обернутое в покрывало правды...
yazva_sibirskaya 27 августа 2018 | 09:42
jblack2: Вы случаем день с ночью не путаете, не?
yazva_sibirskaya 27 августа 2018 | 09:49
Ох и подавятся они капусткой
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 09:50
Преступления Неназываемого против Коррупции не могут и не должны оставаться безнаказанными!
rico777 27 августа 2018 | 09:54
Леха по количеству "ходок" скоро станет сможет претендовать на "законника"!)