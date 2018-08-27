"Тверской суд в Москве сегодня будет решать судьбу Алексея Навального"

Это связано с протоколом об административном правонарушении. Накануне политик был задержан возле своего дома в Москве. Его обвиняют в нарушении организации акции ещё в январе этого года.

Алексея Навального уже доставили в суд.

Юрист ФБК Александр Помазуев сообщил «Эху Москвы», что вряд ли ему удастся ознакомиться с материалами дела до суда.

На прошлой неделе Алексей Навальный подал заявку на проведение 9 сентября в центре Москвы акции против пенсионной реформы. Мэрия сказала, что проведение шествия на Тверской, так как в этот день там запланировано множество мероприятий.