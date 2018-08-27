Уполномоченный по правам человека в Ярославской области сегодня должен посетить исправительную колонию № 1, об издевательствах над заключёнными в которой сообщают СМИ. В интервью «Эху Москвы» Сергей Бабуркин сказал, что это будет плановое посещение колонии в целях проверки прав осуждённых.

Бабуркин сказал, что ситуация в колонии заметно изменилась в лучшую сторону после того, как были опубликованы видео с доказательствами пыток.