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09:03, 27 августа 2018

Вступил в силу приказ МВД,согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

Сегодня вступил в силу приказ МВД, согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Суммы будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счёт в банке.
До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждения в исключительных случаях.

Комментарии

25

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proxxit 27 августа 2018 | 09:08



Пипец...
Теперь эховские либерастические пердуны завалят ельцинскую охранку политическими доносами...

traxau_okurka 27 августа 2018 | 09:13

proxxit: А смысл? Путинский суд все равно "сердюковых" и "чубайсов" трогать не велит.

antiboh 27 августа 2018 | 09:14

traxau_okurka: Смысл?Полковников захарченко теперь станет на порядок больше..Причём почти законно.

edyunia 27 августа 2018 | 09:13

proxxit: \\эховские либерастические пердуны\\
Не думаю, что будут доносить только они. Природний отбор проверится на практике.

tvitov66 27 августа 2018 | 09:26

edyunia: если бы оно было так, то ФБК уже купался бы в деньгах, а на практике за это же самое Навальный чалится в СИЗО, зато растёт число уголовных дел за посты и лайки в VK

edyunia 27 августа 2018 | 09:32

tvitov66: \\если бы оно было так\\
Мухи отдельно и котлеты тоже отдельно; "эховские либерастические пердуны" не значит совестные люди, а доносы будут оцениваться в сравнении с текущей линией партии

vezdehod 27 августа 2018 | 09:17

Соседка дрессирует Кошек для нападение на полицаев - придётся её заложить.

proxxit 27 августа 2018 | 09:25

vezdehod:

А если соседка на тебя напишет за то, что подрачиваешь на её кошку не раз предлагал ей сделать голокожих котяток?
Пипецмля...
С вами престарелыми либерастическими придурками всегда позитив!

shmuel63 27 августа 2018 | 09:36

proxxit: proxxit: Доносы будут рассматриваться в порядке их поступления, так что кто опоздал, тот проиграл.

motobrother 27 августа 2018 | 09:12

О-о-о, наконец-то!!!
Всех сдам.

pro_hanov 27 августа 2018 | 09:14

motobrother: Скоро, скоро оживятся гены тех стукачей, которые писали при Сталине доносы на соседей по квартире. Полицаи потирают руки - потоком пойдут доносы об экстремизьме.

tvitov66 27 августа 2018 | 09:23

pro_hanov: он пока ещё не понимает что на него самого уже сосед пишет донос :)

rampa 27 августа 2018 | 09:13

а где можно увидеть перечень преступлений, которые нужно помочь раскрыть? Очень деньги нужны

democ 27 августа 2018 | 09:18

Если к этому параллельно подключить уголовную статью - "Знал, но не донёс" с вознаграждением сотрудников по раскрытию экономических преступлений, то многие приближённые к начальству встанут перед дилеммой, - Увольняться? Или стучать?

black100 27 августа 2018 | 09:20

Навальный миллионером станет...

democ 27 августа 2018 | 09:27

black100: Навальный - мимо. Про кого ФБК пишет и говорит, на тех давно компромат есть. Пока он лежит под сукном, до нужного времени. "Нужное время" - это когда человека нужно будет убрать с поста или посадить.

pravdatut 27 августа 2018 | 09:22

Тихонько возвращается сталинизм. Нормальные покинут РФ.

kochar 27 августа 2018 | 09:22

Я хотел бы взглянуть на этого наивного стукача шедшего с доносом в ментовку.
В лучшем случае отберут инфо и вышвырнут, а худшем посадят за клевету.
Это не садистические 30-ые прошлого века, где принимали доносы на поток -это теперешние с воровскими понятиями.

mamiluk 27 августа 2018 | 09:25

Стукачам теперь будут давать тридцать серебреников...

bamashka 27 августа 2018 | 09:42

mamiluk: Отступили от классики жанра. Надо было назначить прайс от 30 тысяч.

andre_klimov 27 августа 2018 | 10:10

bamashka:
Будем считать по классике:
- 1 "серебряник" (серебрянный шекель) на то время - 1 греческая тетра-драхма (4 драхмы)
- 1 драхма - 4 грамма серебра
- грамм серебра - около 31 рубля
Перемножаем 30 * 4 * 4 * 31 = 14,880 рублей.
Похоже, именно эта сумма и будет в конечном итоге выдаваться, а всё, что сверху, будет изыматься в целях сохранения "исторической справедливости" :))

wuwer 27 августа 2018 | 09:27

Т.е..... МВД Навальному должно уже половину выделенного бюджета?
Или .... если только стук на учителей, пенсионеров и соседей?....

vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 09:27

Помоги осаждённой врагами Родине, настучи на соседа!

pravdatut 27 августа 2018 | 09:34

Уже ищут Павлика Морозова 2.

midnightblues 27 августа 2018 | 09:48

Хочу помочь в раскрытии шпионской сети
Некто симонянц,соловевкин,бабаякин,норкинс-пошли на сделку с американскими агентами
и сливают информацию
у них даже есть флаг и они с ним бкгают по городу без трусикоф

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