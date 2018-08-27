Вступил в силу приказ МВД,согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений
Сегодня вступил в силу приказ МВД, согласно которому россияне смогут получать вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Суммы будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счёт в банке.
До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждения в исключительных случаях.
Комментарии25
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proxxit 27 августа 2018 | 09:08
Пипец...
Теперь эховские либерастические пердуны завалят ельцинскую охранку политическими доносами...
traxau_okurka 27 августа 2018 | 09:13
proxxit: А смысл? Путинский суд все равно "сердюковых" и "чубайсов" трогать не велит.
antiboh 27 августа 2018 | 09:14
traxau_okurka: Смысл?Полковников захарченко теперь станет на порядок больше..Причём почти законно.
edyunia 27 августа 2018 | 09:13
proxxit: \\эховские либерастические пердуны\\
Не думаю, что будут доносить только они. Природний отбор проверится на практике.
tvitov66 27 августа 2018 | 09:26
edyunia: если бы оно было так, то ФБК уже купался бы в деньгах, а на практике за это же самое Навальный чалится в СИЗО, зато растёт число уголовных дел за посты и лайки в VK
edyunia 27 августа 2018 | 09:32
tvitov66: \\если бы оно было так\\
Мухи отдельно и котлеты тоже отдельно; "эховские либерастические пердуны" не значит совестные люди, а доносы будут оцениваться в сравнении с текущей линией партии
vezdehod 27 августа 2018 | 09:17
Соседка дрессирует Кошек для нападение на полицаев - придётся её заложить.
proxxit 27 августа 2018 | 09:25
vezdehod:
А если соседка на тебя напишет за то, что подрачиваешь на её кошку не раз предлагал ей сделать голокожих котяток?
Пипецмля...
С вами престарелыми либерастическими придурками всегда позитив!
shmuel63 27 августа 2018 | 09:36
proxxit: proxxit: Доносы будут рассматриваться в порядке их поступления, так что кто опоздал, тот проиграл.
motobrother 27 августа 2018 | 09:12
О-о-о, наконец-то!!!
Всех сдам.
pro_hanov 27 августа 2018 | 09:14
motobrother: Скоро, скоро оживятся гены тех стукачей, которые писали при Сталине доносы на соседей по квартире. Полицаи потирают руки - потоком пойдут доносы об экстремизьме.
tvitov66 27 августа 2018 | 09:23
pro_hanov: он пока ещё не понимает что на него самого уже сосед пишет донос :)
rampa 27 августа 2018 | 09:13
а где можно увидеть перечень преступлений, которые нужно помочь раскрыть? Очень деньги нужны
democ 27 августа 2018 | 09:18
Если к этому параллельно подключить уголовную статью - "Знал, но не донёс" с вознаграждением сотрудников по раскрытию экономических преступлений, то многие приближённые к начальству встанут перед дилеммой, - Увольняться? Или стучать?
black100 27 августа 2018 | 09:20
Навальный миллионером станет...
democ 27 августа 2018 | 09:27
black100: Навальный - мимо. Про кого ФБК пишет и говорит, на тех давно компромат есть. Пока он лежит под сукном, до нужного времени. "Нужное время" - это когда человека нужно будет убрать с поста или посадить.
pravdatut 27 августа 2018 | 09:22
Тихонько возвращается сталинизм. Нормальные покинут РФ.
kochar 27 августа 2018 | 09:22
Я хотел бы взглянуть на этого наивного стукача шедшего с доносом в ментовку.
В лучшем случае отберут инфо и вышвырнут, а худшем посадят за клевету.
Это не садистические 30-ые прошлого века, где принимали доносы на поток -это теперешние с воровскими понятиями.
mamiluk 27 августа 2018 | 09:25
Стукачам теперь будут давать тридцать серебреников...
bamashka 27 августа 2018 | 09:42
mamiluk: Отступили от классики жанра. Надо было назначить прайс от 30 тысяч.
andre_klimov 27 августа 2018 | 10:10
bamashka:
Будем считать по классике:
- 1 "серебряник" (серебрянный шекель) на то время - 1 греческая тетра-драхма (4 драхмы)
- 1 драхма - 4 грамма серебра
- грамм серебра - около 31 рубля
Перемножаем 30 * 4 * 4 * 31 = 14,880 рублей.
Похоже, именно эта сумма и будет в конечном итоге выдаваться, а всё, что сверху, будет изыматься в целях сохранения "исторической справедливости" :))
wuwer 27 августа 2018 | 09:27
Т.е..... МВД Навальному должно уже половину выделенного бюджета?
Или .... если только стук на учителей, пенсионеров и соседей?....
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 09:27
Помоги осаждённой врагами Родине, настучи на соседа!
pravdatut 27 августа 2018 | 09:34
Уже ищут Павлика Морозова 2.
midnightblues 27 августа 2018 | 09:48
Хочу помочь в раскрытии шпионской сети
Некто симонянц,соловевкин,бабаякин,норкинс-пошли на сделку с американскими агентами
и сливают информацию
у них даже есть флаг и они с ним бкгают по городу без трусикоф