Международный суд ООН сегодня рассмотрит иск Ирана к США

Иран обвиняет США в нарушении соглашения, заключённого в середине прошлого века. Его подписали с целью укрепить экономические отношения между странами. Но односторонние санкции США, введённые весной, перечёркивают соглашение, убеждены в Тегеране. Иран оспорит сегодня в гаагском суде действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе из ядерной сделки и восстановлении в полном объёме санкций в отношении Ирана.

Хозяин Белого дома обвинил Тегеран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. США после выхода из соглашения расширили ограничительные меры против Ирана. И заморозили счета Центробанка Исламской Республики на 2 миллиарда долларов. А его председателя включили в санкционный список. Другие участники соглашения по ядерной сделке раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договорённости с Ираном в силе.

Ещё один иск Ирана о заморозке активов Центробанка Международный суд ООН рассмотрит в октябре, сообщает Франс-Пресс.