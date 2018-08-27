Сегодня вступили в силу американские санкции в отношении России из-за дела Скрипалей

В соответствии с ними должна быть прекращена любая помощь России кроме срочной гуманитарной. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт нашим госкомпаниям, оружие и продукция двойного назначения.

Эти ограничения не приведут к положительным результатам, говорил ранее Владимир Путин.

Второй, более жёсткий пакет санкций может быть введён в ноябре. Запрет в этом случае затронет кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.