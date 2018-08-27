Сегодня вступили в силу американские санкции в отношении России из-за дела Скрипалей
В соответствии с ними должна быть прекращена любая помощь России кроме срочной гуманитарной. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт нашим госкомпаниям, оружие и продукция двойного назначения.
Эти ограничения не приведут к положительным результатам, говорил ранее Владимир Путин.
Второй, более жёсткий пакет санкций может быть введён в ноябре. Запрет в этом случае затронет кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ss2020 27 августа 2018 | 09:04
вова пукин переживает...!))) задний ум включился!)
vezdehod 27 августа 2018 | 09:13
По этому поводу в Кремле организуют "Банкет", а на Красную площадь выкатят бочки с "Боярышником" и солёными огурцами - для холопов.
grashupfer 27 августа 2018 | 09:16
ss2020: Да нет, престарелый плюгавый шизоид уже только способен наблюдать за катастрофой, криво бацая на кифаре и сочиняя при этом поэму на фене)
luger_max_otto 27 августа 2018 | 09:17
Ну он просто решил- раз ничего не было после применения полония- химоружие тем более пройдет. Это же гопник- пока по чавке не получит, будет продолжать...
justitia 27 августа 2018 | 09:32
luger_max_otto: именно это ужасает: стыд, совесть, приличия, соблюдение международных договоров и соглашений, репутация страны, все это пустые слова. Банде надо давать веслом по рылу и регулярно, чтобы просто не лезли.
Какой кошмар!
tinon 27 августа 2018 | 10:12
luger_max_otto:
Сам лично, а не пацанчики-шестёрки из ОПГ!
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 09:05
Нацдилер ошибся.
Несомненно, ограничения приведут к положительному результату, только не сразу.
pro_hanov 27 августа 2018 | 09:09
mikhail_spb_: ss2020: Больше полезных санкций - вот результат мудрой внешней политики нашего любимого Нацлидера. Встретился он с Трампом в Хельсинки, и результат не заставил себя ждать.
tvitov66 27 августа 2018 | 09:56
pro_hanov: за ПУбеду нацЛидера в Хельсинки награда будет в ноябре, а это так себе - маленькая напоминалочка
opiatnovyi63 27 августа 2018 | 09:05
Ну вот, доигралась воровская власть! Скоро за горло возьмут!
ss2020 27 августа 2018 | 09:09
тут на улице услышал разговор пенсионеров: типа а чё нам пукин, он сам по себе, мы сами по себе! вот народ никакой связи с мозгом, им нужно чтобы внука в цинке привезли, тогда что-то они возможно подумают...но даже так шансы маленькие!))))))))))))
justitia 27 августа 2018 | 09:37
ss2020: большевики-чекисты 70 лет селекционировали именно такой тип людей. Им люди думающие не нужны были. Думающие люди не дают собой манипулировать как вздумается властям, у думающих людей демократия, которая не позволяет распоясываться ни одному правительству, ни одному чиновнику - думающие люди добились того, что чиновники, живущие за счет налогов граждан - не господа-дворяне, а , наоборот : слуги общества.
pravdatut 27 августа 2018 | 09:18
Путин и медведев закрылись в бункере и разрабатывают контрмеры Завтра узнаем кое-что.
zurrog_ 27 августа 2018 | 09:21
Уж не долго осталось до "окорочков Трампа" и китайской тушёнки "Великая стена", дорогие россияне. Знаю. Соскучились уже.
romantik56 27 августа 2018 | 09:32
zurrog_: Не будет,скорее всего, больше "ножек Буша". Плевали-плевали в них, чтО они,идиоты?
justitia 27 августа 2018 | 09:39
zurrog_: сопляки с георгиевскими ленточками , орущие "можем повторить!" даже не представляют , как было тяжело , поэтому надо все проходить сначала.
ss2020 27 августа 2018 | 09:26
ЦАР - Центральная АзиатскаЯ Раиса! вперде!)))
andreyoo 27 августа 2018 | 09:33
ss2020: zurrog_: pravdatut: opiatnovyi63:
- Ну вот, доигралась воровская власть! Скоро за горло возьмут!
- Путин и медведев закрылись в бункере и разрабатывают контрмеры
- Уж не долго осталось до "окорочков Трампа" и китайской тушёнки ...
- ЦАР - Центральная АзиатскаЯ Раиса! вперде!)))
---
Итак, граждане, перед вами пример сеанса одновременного онанизма!
edyunia 27 августа 2018 | 09:48
andreyoo: \\Итак, граждане, перед вами пример сеанса одновременного онанизма!\\
А санкции для РФии онанизм или реальный секс?
dorin1987 27 августа 2018 | 09:53
_: /перед вами пример сеанса/ - Вот ненормальные да? Ведь все знают, что санкции - только на пользу режиму царька РФ. Так ведь само царек РФ говорило. Как и повышение курса доллара. В общем, сплошной позитив у режима царька РФ, а здешние не довольны еще...
andreyoo 27 августа 2018 | 09:29
"должна быть прекращена любая помощь России кроме срочной гуманитарной"
--- А что такая есть?
"перестанет выдавать лицензии на экспорт нашим госкомпаниям, оружие и продукция двойного назначения. "
--- Оставляя за скобками несогласованность падежей, что наводит на мысли о происхождении пишущего, и много Россия американского оружия импортирует?
"Эти ограничения не приведут к положительным результатам, говорил ранее Владимир Путин."
--- И скажите, что хотя бы тут Путин не прав?
ss2020 27 августа 2018 | 09:57
andreyoo: да ладно ботокс, ему потом лилипуты ещё глициринчику плеснут и в дом гранитный положат!)))
socialism 27 августа 2018 | 09:38
"Санкции из-за дела Скрипалей"
Нет никакого дела и доказательств вины России. А Скрипалей прячут боясь раскрытия правды. И на Западе многие люди это понимают. Вот мнение Роджера Уотерса из Пинк Флойд:
"Атака на Скрипалей — это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд! Я бы хотел всему миру заявить: «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?
То же самое можно сказать и по поводу Украины. Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах. — Прим. iz.ru) во всем виновата, она всё это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно. Однако у американцев это хорошо получается, и люди им верят, потому они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно.
Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна".
ihor_syvoryj 27 августа 2018 | 09:47
Это, ребятки, только, так сказать, "предварительные ласки".
Если за 3 месяца Путин (он же Россия) не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то будет уже по-взрослому:
- запрет полетов компании "Аэрофлот" в США,
- снижение уровня дипломатических отношений,
- прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами товаров из РФ.
Как вы понимаете, ВладимВладимыч "чОткий пацан" и из "отказа" выходить не будет. Так что "второй акт" последует обязательно.
ai65_qi60 27 августа 2018 | 09:58
Путин говорил и я ему верю, что санкции помогают нам развивать свою экономику. После этого ввели столько санкций, а я не вижу чтобы что менялось в лучшую сторону. Цены растут, судебный бес предел увеличивается, Конституция как не работала так и не работает. Неужели Путин сказал неправду? И что же дальше???
echo_shar 27 августа 2018 | 10:11
Было бы хорошо, чтобы ноябрьские санкции заставили, наконец, Россию должна присоединиться к цивилизованным странам и, допустим, начала демократизацию Саудовской Аравии и Украины.