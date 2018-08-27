В США участник соревнований по киберспорту устроил массовую стрельбу
Есть погибшие и раненые.
Как сообщает газета «Лос-Анджелес таймс», молодой человек открыл огонь в баре после того, как проиграл в турнире по Madden NFL – это симулятор американского футбола. Первоначально сообщалось, что в результате стрельбы в городе Джексонвилл во Флориде погибли 4 человека. Потом в полиции уточнили, что нападавший убил двух человек и 11 ранил, потом покончил с собой. Представитель ФБР подчеркнул, что полицейские приехали через две минуты после звонка. Но остановить преступника не успели. Стрелка быстро опознали. Как сообщил местный шериф, это 24-летний житель Балтимора Дэвид Кац. С собой у него был, по меньшей мере, один пистолет. Информацию прессы о том, что на стрелка могли повлиять видеоигры, в полиции комментировать не стали. Шериф отказался ответить на вопрос о мотивах преступления и подчеркнул, что расследование продолжается.
Полгода назад во Флориде бывший ученик одной из школ застрелил 17 человек. После этого в США прошли массовые акции с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия.
Комментарии11
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perestarok 27 августа 2018 | 09:03
"В США участник соревнований по киберспорту устроил массовую стрельбу
Есть погибшие и раненые…"
Доигрался.
ukraminadozemljudobrjt 27 августа 2018 | 09:10
В Doom поиграли.
ivfn 27 августа 2018 | 09:37
ukraminadozemljudobrjt:
У нас были такие же любители ГТА.
norgemann 27 августа 2018 | 09:25
Представители избранной нации тоже оказываются слетают с катушек.
andreyoo 27 августа 2018 | 09:36
norgemann: Представители избранной нации тоже оказываются слетают с катушек.
--- Ни в коем случае. Это русский хакер, ополченец на отдыхе, любитель боярки в одном фла... лице
ivfn 27 августа 2018 | 09:40
norgemann:
Род занятий
Против поцреотов и либерастов
Место работы
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS
город
Норвегия, Осло
Брейвик не ваш ли норвежский воспитанник?
noxepy_88 27 августа 2018 | 10:01
ivfn: Был русским хакером ещё до того, как это стало мейнстримом.
lapuh 27 августа 2018 | 09:36
Злой Кац.
koltak76_ 27 августа 2018 | 09:41
Вот! Вот! В проклятой Америке один беспредел только и происходит!!
То кто ни будь застрелит кого ни будь, то кто ни будь в суд подаст!
То ли дело у нас, все тихо спокойно!
Раз в год какой ни будь самолет взорвется над синаем..
Или какая ни будь исламская домработница с отрезанной головой ребенка в метро..
Или майор Евсюков в магазине побуянит..
Или 400 кг кокса в аргентинских посольствах..
Ну там телек все обьяснит и покажет..
А в остальном у нас все спокойно и хорошо!! Особенно пенсионерам!
Говорят, после 83 лет жизнь только начинается!! Особенно мамам депутатов..
Приезжайте к нам! Мы за мир!!
russkiy_partizan 27 августа 2018 | 10:00
koltak76_: Ты явно конченый м..дак.
noxepy_88 27 августа 2018 | 10:03
koltak76_: Поросёночек, сколько детей в этом году было расстреляно в российских школах? А в прошлом?