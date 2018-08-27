"В США участник соревнований по киберспорту устроил массовую стрельбу

Есть погибшие и раненые.

Как сообщает газета «Лос-Анджелес таймс», молодой человек открыл огонь в баре после того, как проиграл в турнире по Madden NFL – это симулятор американского футбола. Первоначально сообщалось, что в результате стрельбы в городе Джексонвилл во Флориде погибли 4 человека. Потом в полиции уточнили, что нападавший убил двух человек и 11 ранил, потом покончил с собой. Представитель ФБР подчеркнул, что полицейские приехали через две минуты после звонка. Но остановить преступника не успели. Стрелка быстро опознали. Как сообщил местный шериф, это 24-летний житель Балтимора Дэвид Кац. С собой у него был, по меньшей мере, один пистолет. Информацию прессы о том, что на стрелка могли повлиять видеоигры, в полиции комментировать не стали. Шериф отказался ответить на вопрос о мотивах преступления и подчеркнул, что расследование продолжается.

Полгода назад во Флориде бывший ученик одной из школ застрелил 17 человек. После этого в США прошли массовые акции с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия.