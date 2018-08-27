В Токио начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотных автомобилях
Машины курсируют по фиксированному маршруту протяжённостью чуть более 5 километров. Эксперимент продлится до 8 сентября. Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения. Пока за рулём всё равно будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в управление в экстренных ситуациях.
Комментарии6
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traxau_okurka 27 августа 2018 | 08:52
Вот бездуховные... Беспилотные авто делают. Нет, чтобы пойти петухов из дерьма полепить или с лопаты поесть.
ivar1964 27 августа 2018 | 08:55
traxau_okurka: А мы ...., а нам ....., а у нас .... , а у нас ракеты с ядерным двигателем!
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 09:06
ivar1964: " а у нас ракеты с ядерным двигателем!"
...в Баренцевом море утонули... но они есть же! надо только со дна поднять
kokeshi 27 августа 2018 | 09:06
ivar1964: да лучше их бомбой жахнуть! Спросите у Жирика, он знает, как.
fessgray 27 августа 2018 | 09:05
а в это время в деревне Гадюкино 30 млн. уличных сортиров
sab171 27 августа 2018 | 09:16
а в это время соседнее племя топило таксу в каком-то дерьме.