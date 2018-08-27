Россиянам с будущего года начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

Он будет рассчитываться по балльной шкале. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» исполняющий обязанности гендиректора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников. По его словам, будут учитываться различные показатели кредитной истории: наличие просрочек, количество запросов на проверки, а также сам возраст этой истории. Чем выше балл, тем ниже риск.