Россиянам с будущего года начнут присваивать персональный кредитный рейтинг
Он будет рассчитываться по балльной шкале. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» исполняющий обязанности гендиректора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников. По его словам, будут учитываться различные показатели кредитной истории: наличие просрочек, количество запросов на проверки, а также сам возраст этой истории. Чем выше балл, тем ниже риск.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin_itogy 27 августа 2018 | 08:51
Готовьтесь брать ипотеку, голожопые путриоты..)))
Вам разрешаю,т его Воробейшество - высочайшим повелением,
одеть себе на шею хомут кабалы,
друзей корешей банкиров мироедов кровососов.
высочайшего Чекистского сословия..
Вы должны пополнять Общак.
А вы что подумали..?
parasuk_ 27 августа 2018 | 08:54
putin_itogy: Кстати, многие хомяки брали кредиты в тинькоффе чтобы собрать навальному деньги на выборы. Теперь от коллекторов бегают. Возможно нововведение убережет малолетних быдланов от дальнейшего падения в кредитныю пропасть
wuwer 27 августа 2018 | 09:08
parasuk_: ))) Сам придумал? Или по долгу службы ?
parasuk_ 27 августа 2018 | 09:17
wuwer: Это правда жизни. Кстати, навальный решил, что это ниже его достоинства объяснять малолетним быдланам куда он потратил их деньги
tvitov66 27 августа 2018 | 09:20
wuwer: у кого есть мозг и память, те помнят как несколько лет назад наши взносы в накопительную часть пенсии перевели в баллы, а теперь выходит что на Е-баллы ... Есть ли хоть 1% вероятности что на этот наз будет как-то иначе?
vezdehod 27 августа 2018 | 09:24
Всё путём...Рейтинг присвоят по Кредиту. а Мыло приобретайте за наличные.
ss2020 27 августа 2018 | 09:01
самый высокий бал у вовы, если он россиянин конечно!)))
sergo_25_26 27 августа 2018 | 09:11
ss2020: нет он мордвин.
mamiluk 27 августа 2018 | 09:19
Рабов посчитают и разобьют по сортам...да: не забудут поставить тавро как скотине..."портянки" уже пронумерованы...теперь и за остальных возьмутся,кто не успел эвакуироваться из пиратского анклава.
ulagai 27 августа 2018 | 09:27
Хороших заёмщиков оденут в малиновые штаны.
wuwer 27 августа 2018 | 09:34
))) Нужная вещь...особенно для ростовщиков..
.меньше финансового риска при обдире шкур у населения
zurrog_ 27 августа 2018 | 09:36
5 баллов - кулак
4 балла - закуп
3 балла - челядь посконная
2 балла - смерд
1 балл - холоп (крепостной)