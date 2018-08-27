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08:45, 27 августа 2018

В правительстве приняты практически все необходимые решения в отношении российских компаний, попавших под санкции

Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, прежде всего речь идёт о поддержании спроса ни их продукцию на внутреннем рынке и повышении доступности к финансовым ресурсам. Отметим, что сегодня вступили в силу новые американские санкции. Они вводятся из-за дела Скрипалей.

Комментарии

10

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ivar1964 27 августа 2018 | 08:53

//... повышении доступности к финансовым ресурсам.//

К чьим ресурсам? К ресурсам граждан России?

traxau_okurka 27 августа 2018 | 08:54

ivar1964:
«Искандеры» больше не смеются,
И роняют слёзы «Тополя»,
Как же так?? – пиндосы не ведутся
На мультфильмы про оружие Кремля?

Как же так?? Ведь в Хельсинки Володя
Трампа в блате сделал походя,
Или «феня» в инглиш-переводе
Не дает харизму для вождя?

Мы сопротивление окажем,
Чтоб заохал забугорный бес!
Мы Америку проклятую накажем,
Вновь поднявши ставку НДС!

А еще раздавим больше сыра,
Персиков, хамонов и колбас!
И химера западного мира,
Содрогнется в ужасе от нас.

Наплевать, что наши пенсионеры,
Ищут по контейнерам еду,
Это будут наши контрмеры,
Пусть увидят, как живут в аду!

Затрясутся жилы у сатрапов!
Если ж убоятся нас не все,
Разбомбим Воронеж и Саратов!
И в довесок может Туапсе.

Максим Одиссейко, 2018

edyatel 27 августа 2018 | 09:05

ivar1964: Надо для компенсации потерь от санкций брать больше денег с народа, чтобы они окончательно возненавидели США.
А США поняли, что своими санкциями они только увеличивают количество своих врагов и помогают
Олигархам укрепить свою власть над нищим народом.
Чем беднее народ тем им проще управлять.

vezdehod 27 августа 2018 | 09:20

Все их "издержки" возместят дорогие россияне - они уже дали на это согласие 18 марта 21018 года.

grishakras 27 августа 2018 | 08:54

Пенсионеры готовьтесь! Вы ведь самые, самые!

vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 08:58

Не сдадим Родину, "за ценой не постоим", спасём Ротенбергов, Вексельберга и Абрамовича!

terens 27 августа 2018 | 09:07

Хотелось бы знать что за продукция.

eduard53 27 августа 2018 | 09:07

Ясен пень - пособить надо самым нуждающимся-обездоленным-бесправным,
то бишь членам своей группировки ...

sergo_25_26 27 августа 2018 | 09:09

Как там погодка в Крыму, россиянцы? Давайте о хорошем.

tprfrund001 27 августа 2018 | 09:40

Вексельбергу и Дерипаске, по слухам, предложили кредитоваться в "Промсвязьбанке". Вексельберг согласился, но условия таковы, что при непогашении кредита его предприятия заберёт государство. Дерипаска пошёл искать по базару, где кредит дешевле будет. Пусть поищет.

Кстати, надеющимся на то, что какие-то РФ-"олигархи" поднимут бунт, если их счета в США арестуют.
Во-первых, арестуют счета, а собственность, которая эти счета наполняет, останется у них - в России. Новый счёт открыть гораздо проще, чем новый завод.
Во-вторых, "олигархи" - люди умные, в отличие от РФ-либерды. Они понимают, что сейчас между Минфином США и их активами в РФ стоят ВВС, ВМФ, Сухопутные войска, РВСН, ССО и ФСБ. А в случае прихода к власти условного Навального будут стоять только клоуны в звёздно-полосатом трико.

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