В правительстве приняты практически все необходимые решения в отношении российских компаний, попавших под санкции

Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, прежде всего речь идёт о поддержании спроса ни их продукцию на внутреннем рынке и повышении доступности к финансовым ресурсам. Отметим, что сегодня вступили в силу новые американские санкции. Они вводятся из-за дела Скрипалей.